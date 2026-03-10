CANAL RCN
Tendencias

El conmovedor mensaje del género popular tras los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez: “Dejó luz”

Las redes sociales han vuelto a recordar al caldense tras cumplirse dos meses del accidente aéreo que acabó con su vida.

Foto: Captura pantalla YouTube Yeison Jiménez y AFP
Foto: Captura pantalla YouTube Yeison Jiménez y AFP

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
05:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 2026 dio inicio con una de las noticias más lamentables para millones de colombianos, pues la muerte de Yeison Jiménez ha sido considerada, por parte de cientos de fans, como uno de los accidentes más desafortunados y “dolorosos” para la industria musical nacional.

Por esto, tras dos meses del fatídico accidente en el que el caldense y cinco personas más de su equipo de trabajo perdieron la vida, algunos artistas en redes ya han recordado su legado e historia musical.

Yeferson Cossio preocupó a sus fans al mostrar su brazo ensangrentado: ¿qué ocurrió?
RELACIONADO

Yeferson Cossio preocupó a sus fans al mostrar su brazo ensangrentado: ¿qué ocurrió?

Artistas recuerdan a Yeison Jiménez

Los artistas del género popular en el país se han mostrado unidos desde la fatídica tarde del pasado 10 de enero en el que Colombia se vistió de luto para despedir al “aventurero”. Por esto, a partir de dicha unión se logró consolidar la canción ‘El aventurero en el cielo’ que se trata de un homenaje a Yeison por medio de la unión de varios títulos de sus canciones.

No obstante, en las horas más recientes, algunos de los artistas ya se han tomado nuevamente sus redes sociales para compartir videos y fotografías con el objetivo de recordar el segundo mes sin la presencia física del cantante.

Fue así como Arelys Henao se tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un clip del detrás de cámaras del video de ‘El aventurero en el cielo’. En este, Pipe Bueno protagonizó unas sentidas palabras frente a sus demás compañeros.

“La muerte temprana de Yeison solamente tuvo que haber dejado un mensaje no solo para nosotros, sino a una cantidad de gente en Colombia. La muerte de una persona que muere así en un momento tan importante y con todo lo que está pasando…. yo leía en redes sociales y mucha gente decía que esto es un mensaje”, expresó Pipe Bueno.

Así mismo, el artista manifestó que la muerte de su colega dejó una “enseñanza” a todos los colombianos ya que catalogó a Jiménez como un ser “de luz”.

“Nos dejó luz porque ese man, le pasa lo que le pasa es para dejarnos luz en este plano terrenal para todos nosotros”, finalizó.

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte
RELACIONADO

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Mensajes a Yeison Jiménez

Por supuesto, los mensajes recordando al artista no se han hecho esperar ya que Lina Jiménez, hermana del artista, también se tomó sus redes sociales para compartir una sentida fotografía junto a un conmovedor mensaje en su honor.

“Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre”, afirmó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Día de la mujer

Salitre Mágico lanzó plan especial para mujeres en el marco del Día de la Mujer

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio preocupó a sus fans al mostrar su brazo ensangrentado: ¿qué ocurrió?

La casa de los famosos

“Dejemos de molestar”: Alexa Torres se sincera y habla de su coqueteo con Tebi en La Casa de los Famosos

Otras Noticias

Cauca

Confirman la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en la vía Panamericana en Cauca

La detonación de explosivos contra un convoy militar en el Cauca dejó además varios heridos y destruyó un tramo clave de la carretera internacional.

Luis Díaz

Luis Díaz y una asistencia de lujo en la goleada del Bayern Múnich al Atalanta por Champions

Luis Díaz se lució con una asistencia de taco en la goleada del Bayern Múnich 4-0 ante Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Estados Unidos

Esta es la razón por la que Colombia fue excluida de la alianza antinarcóticos que lidera EE. UU.

Automovilismo

¿Qué se necesita para manejar moto eléctrica en Colombia? Ojo a los requisitos en 2026

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos