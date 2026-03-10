El conmovedor mensaje del género popular tras los dos meses de la muerte de Yeison Jiménez: “Dejó luz”

El 2026 dio inicio con una de las noticias más lamentables para millones de colombianos, pues la muerte de Yeison Jiménez ha sido considerada, por parte de cientos de fans, como uno de los accidentes más desafortunados y “dolorosos” para la industria musical nacional.

Por esto, tras dos meses del fatídico accidente en el que el caldense y cinco personas más de su equipo de trabajo perdieron la vida, algunos artistas en redes ya han recordado su legado e historia musical.

Artistas recuerdan a Yeison Jiménez

Los artistas del género popular en el país se han mostrado unidos desde la fatídica tarde del pasado 10 de enero en el que Colombia se vistió de luto para despedir al “aventurero”. Por esto, a partir de dicha unión se logró consolidar la canción ‘El aventurero en el cielo’ que se trata de un homenaje a Yeison por medio de la unión de varios títulos de sus canciones.

No obstante, en las horas más recientes, algunos de los artistas ya se han tomado nuevamente sus redes sociales para compartir videos y fotografías con el objetivo de recordar el segundo mes sin la presencia física del cantante.

Fue así como Arelys Henao se tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un clip del detrás de cámaras del video de ‘El aventurero en el cielo’. En este, Pipe Bueno protagonizó unas sentidas palabras frente a sus demás compañeros.

“La muerte temprana de Yeison solamente tuvo que haber dejado un mensaje no solo para nosotros, sino a una cantidad de gente en Colombia. La muerte de una persona que muere así en un momento tan importante y con todo lo que está pasando…. yo leía en redes sociales y mucha gente decía que esto es un mensaje”, expresó Pipe Bueno.

Así mismo, el artista manifestó que la muerte de su colega dejó una “enseñanza” a todos los colombianos ya que catalogó a Jiménez como un ser “de luz”.

“Nos dejó luz porque ese man, le pasa lo que le pasa es para dejarnos luz en este plano terrenal para todos nosotros”, finalizó.

Mensajes a Yeison Jiménez

Por supuesto, los mensajes recordando al artista no se han hecho esperar ya que Lina Jiménez, hermana del artista, también se tomó sus redes sociales para compartir una sentida fotografía junto a un conmovedor mensaje en su honor.

“Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre”, afirmó.