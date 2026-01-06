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Perrito es viral por morder a joven que bailaba la canción ‘Dai Dai’ de Shakira en una plaza

El instante, que quedó registrado en video, ya es viral en todas las redes sociales.

Foto: Captura pantalla IG @dilanforero_
Foto: Captura pantalla IG @dilanforero_

Noticias RCN

junio 01 de 2026
07:20 p. m.
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No cabe duda de que en Colombia se está respirando fútbol más que nunca ya que la cuenta regresiva para la nueva Copa del Mundo inició.

Por esto, la música, los bailes y las canciones no se han hecho esperar por lo que miles de artistas se han sumado a los trends que han nacido de canciones como ‘Dai Dai’ de Shakira.

Sin embargo, un reciente hecho ya se ha tomado redes como Instagram y TikTok en donde quedó registrado el momento en el que un perro decide morder a uno de los bailarines que se dirigió a una plaza de mercado para hacer su coreografía del himno oficial de la FIFA World Cup 2026.

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Perrito mordió a bailarín en una plaza de mercado

Se trata del artista Dilan Forero, quien es popular en redes sociales por compartir fragmentos de sus coreografías profesionales de las canciones en tendencia.

Sin embargo, un reciente video llamó la atención de miles de internautas ya que el joven decidió llevar a cabo su interpretación de la canción ‘Dai Dai’, en versión salsa, en medio de una plaza de mercado.

En el clip se observa al bailarín realizando todo tipo de movimientos que llamaron la atención de Johan, un perrito que, al parecer, habita por la zona. Durante segundos el canino analizó los movimientos de Dilan, quien demostró el gran sabor que imprimió para dicha versión de la canción.

No obstante, el animal avanzó rápidamente para darle un mordisco en la espalda baja del joven, quien reaccionó de inmediato al detener su baile y manifestar que en efecto este le propinó un ataque.

Sin embargo, este no fue el único encuentro con el animal ya que minutos después tuvo la intención de volver a morderlo ya que este se encontraba realizando otra sección de la coreografía en compañía de más bailarinas.

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Reacciones al video viral

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que más de un millón de internautas han compartido el video al exaltar la reacción del canino al verse incómodo con los bailes del joven.

“Tiene ardillas en el pantalón, el perro no soportó, debemos etiquetar a Shakira para que vea el potencial del perro, lo tuyo con Johan ya es algo personal”, fueron algunas de las reacciones.

Según el bailarín, el objetivo es poder llegar a los 10 millones de reproducciones para que la barranquillera logre ver el videoclip.

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