“Me apagaban el televisor”: la vez que Yeison Jiménez reveló ser receptivo a fenómenos paranormales

Los internautas desempolvaron un video del artista en el que reveló cuáles fueron los hechos inexplicables que sintió en vida.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
05:21 p. m.
Los más fieles fanáticos del cantante Yeison Jiménez siguen tomando sus redes sociales para desempolvar algunos de los mejores momentos del cantante en vida, meses antes del trágico accidente que acabó con su vida y la de cinco personas más de su equipo de trabajo.

No obstante, los usuarios han centrado su atención en una de las últimas entrevistas que ofreció en donde se presenció un hecho inexplicable que ya ha generado amplias discusiones en redes sociales.

Confundieron a un hombre con Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera

Yeison Jiménez habló de hechos paranormales antes de fallecer

El interés por conocer mayores detalles sobre la vida de Yeison Jiménez ha llevado a que miles de usuarios desempolven antiguas entrevistas del caldense, quien en varias ocasiones reveló detalles inéditos de su vida laboral y personal.

Sin embargo, una entrevista, para una revista nacional, ha generado amplias especulaciones ya que uno de los clips, viralizados en redes como TikTok, dejaron ver el instante en el que inesperadamente se fue la luz en el set de grabación.

Ante el asombro del entrevistador, quien aseguró que dicha situación nunca se había presentado pese a contar con una planta eléctrica, Yeison afirmó que se encontraba acostumbrado a que esas situaciones se presentaran en su vida diaria.

Fue a partir de ese instante en el que el caldense decidió romper el silencio sobre los hechos paranormales que tuvo que soportar gran parte de su vida al llegar a considerar que sufrió de “miedo” por la actividad que percibía.

“Yo ya estoy acostumbrado a vivir con eso. Desde muy chiquito me pasaban este tipo de cosas y siempre sufrí mucho de miedo hasta hace como un año y medio que la verdad desbloquee eso porque hay personas más receptivas que otras”, explicó.

“No me tomé mis pastillas”: estas fueron las últimas palabras de Nicolás Arrieta para sus excompañeros

Yeison Jiménez reveló cómo lo asustaban

Así mismo, comparó su situación con la de su hermana ya que manifestó que, a diferencia de la mujer, él sí era una persona más receptiva al “atraer más esas energías”.

“Desde que me apaguen el televisor, que se prenda la luz. Me pasa mucho que el agua de la tina empieza a salir, pero yo me paro, la cierro y ya, pero cuando estaba más pollo sí me daba mucho miedo”, finalizó.

