Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira

Jhonny Rivera y Jenny López son tendencia nacional al haber protagonizado una de las bodas más mediáticas y esperadas por parte de miles de colombianos, quienes han considerado al pereirano como una de las figuras más representativas del género popular en el país.

Los detalles de la ceremonia ya le han dado la vuelta al internet, pues los fanáticos han exaltado la integración de los fanáticos durante la eucaristía, los vehículos que se usaron al salir de la iglesia y los invitados a la celebración.

Jhonny Rivera habló sobre los invitados a su boda

Uno de los mayores temas de conversación en redes correspondió a la ausencia de una importante mayoría de artistas del género popular en la boda del cantante, pues se logró observar la presencia de algunos cantantes como Francy y Alzate. Ante las especulaciones, que comenzaron a crecer en internet, Rivera decidió hablar sobre el asunto.

Según sus palabras, varios de ellos tuvieron algunos percances que les imposibilitó su presencia en la esperada celebración. Este fue el caso de Luis Alfonso, quien no logró asistir debido a problemas de salud de su esposa. Por su parte, Jessi Uribe debía cumplir con un compromiso, mientras que Pipe Bueno programó un retiro espiritual para el mismo día.

Otros de los artistas invitados que no lograron asistir a la celebración fueron Luis Alberto Posada y el Charrito Negro. No obstante, Rivera reiteró que todos sus colegas estuvieron cordialmente invitados.

Otro de los temas de interés correspondió a la presencia de algunos creadores de contenido como Yefferson Cossio y La Liendra, quienes asistieron a la celebración con sus respectivas parejas.

“El tema de los influencers es que son muchos y si ustedes invitan a uno se tienen que ir con el resto porque son un combo gigante. Entonces yo dije que iba a invitar con los que más hablo”, finalizó.

Contratiempos en la boda de Johnny Rivera

Por otro lado, el cantante reveló que sintió profunda tristeza al percatarse de que la lluvia no permitió que varias de las actividades previstas para la celebración se pudieran llevar a cabo.

Algunas de estas consistieron en estaciones para degustar café, chocolate, tomarse fotografías y ser testigos de un show musical al aire libre con la presencia de caballos y fuegos pirotécnicos.