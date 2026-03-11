CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Policía arriesgó su vida y protagonizó persecución para capturar ladrones en Medellín

El uniformado había salido de turno, pero no dudó en intervenir, así tuviese que manejar en contravía.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
07:56 a. m.
Un acto de valentía fue protagonizado por un patrullero en Medellín, quien tras finalizar su turno y mientras se dirigía a su casa, no dudó en impedir que dos ladrones se salieran con la suya.

El patrullero Dagoberto Ferrer, quien se movilizaba de civil en su motocicleta por la avenida regional, se encontró con un hombre que hace escasos minutos había sido atracado. Sin pensarlo dos veces, el uniformado, le consultó la ruta de escape y emprendió la persecución.

Policía ya había salido de turno

“Cuando voy a la altura de la estación Metro Poblado, observo a dos delincuentes que están hurtando a un ciudadano, le quitan las pertenencias y lo lesionan con arma blanca”, relató el patrullero Ferrer, quien no dudó en poner en juego su vida.

Recorrió un tramo de la autopista en contravía para no perder de vista a los presuntos delincuentes. La maniobra, aunque riesgosa, resultó efectiva. Los dos sospechosos fueron alcanzados en el segundo costado de la estación Metro Poblado.

Al momento de tenerlos de frente, sacó su pistola y les ordenó que se botaran al suelo. Durante el video, el uniformado le pedía permiso a los vehículos para que le dieran vía.

Manejó en contravía para arrestarlos

“Le pregunté a la ciudadanía hacia dónde habían tomado rumbo los sujetos agresores e inicié la persecución”, explicó al agradecer a un colega que estaba cerca que lo ayudó con el operativo.

Los ladrones fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Las pertenencias de la víctima, que incluían un bolso y un teléfono celular, fueron recuperadas. Además, fue trasladada a un centro médico por las heridas leves.

“Intentaron huir, pero no contaban con la determinación de este policía, quien incluso arriesgó hasta su propia vida. La persecución quedó grabada en video y terminó como debía: con estos delincuentes puestos a disposición de la autoridad”, destacó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

