Alejandro Riaño defendió a sus hijos tras recibir fuertes críticas en redes: “Con mis hijos no”

Una gran polémica se ha desatado en torno a la vida y profesión del empresario y humorista Alejandro Riaño, quien se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas en el país por llevar a cabo su personaje de Juanpis González y ser defensor de los derechos animales en Colombia.

Pese a que el hombre ha manifestado tener que lidiar con críticas y comentarios de odio, en reiteradas ocasiones, en horas recientes rompió el silencio sobre los comentarios negativos que han involucrado a sus hijos y su respectiva crianza.

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Alejandro Riaño defiende la crianza de sus hijos

El empresario tomó su cuenta de Instagram para compartir un video en donde aclaró algunas de las dinámicas familiares que acordó tras separarse de la madre de sus pequeños, meses atrás. Según Riaño, se vio en la obligación de aclarar la situación al percatarse de la gran lluvia de críticas recibidas después de hacer un viaje con su nueva pareja.

Tras recibir comentarios ofensivos, Alejandro recalcó la importancia de aclarar detalles de la crianza compartida de sus hijos ya que estos suelen estar semanas enteras con él y con su expareja sentimental.

Así mismo, recalcó que su separación con la mujer no es motivo de condena moral por lo que hizo un contundente llamado a que internautas tengan respeto por su familia y por sus pequeños hijos.

“Pongo este límite porque la familia no se toca. De mí puede decir lo que quieran y están en todo su derecho, pero con mis hijos sí no. Hay semanas en las que mis hijos están conmigo y otras en las que no. Es la realidad de muchas familias. La separación no te hace peor padre. Lo que realmente define a un padre es el amor, el tiempo, la presencia y la forma en la que acompaña a sus hijos cuando están juntos”, aseguró el hombre.

Aunque los comentarios en redes no faltaron, cientos de internautas manifestaron la importancia de reservar información familiar pese a que el asunto aborde la vida de una figura pública como Riaño.

Alejandro Riaño comparte iniciativa para adoptar animales

Por otro lado, el empresario compartió detalles de la amplia familia multiespecie que ha logrado conformar al adoptar perros, burros y gallinas que, en la mayoría de los casos, han sido víctimas de maltrato y explotación.

Por esto, parte de sus contenidos en redes han sido destinados a compartir mensajes para incentivar a su comunidad de seguidores a no solo respetar a los animales, sino también a darles una segunda oportunidad a aquellos que hoy se encuentran esperando a una familia.

Desde la Fundación Animalove se hizo un llamado para que más personas se interesen en adoptar a decenas de animales que se encuentran bajo su cuidado y están listos para vivir en un nuevo hogar.

“Yo no sé cuántos animales son suficientes. Nunca he sabido. Lo que sí sé es que cuando uno le da una segunda oportunidad a un ser que no pide nada a cambio, algo adentro cambia para siempre”, aseguró Riaño.