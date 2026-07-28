Bayern Múnich ya habría tomado decisión con el futuro de Luis Díaz: "Seríamos estúpidos"

Durante los últimos días, el delantero colombiano Luis Díaz ha sido el centro de atención en el mercado de fichajes puesto que se ha conocido un fuerte rumor de una posible salida al fútbol de Arabia, más exactamente al Al Hilal.

De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, el club saudí ya inició contactos con el entorno del atacante con el objetivo de convencerlo de unirse al proyecto deportivo antes de negociar formalmente con el Bayern Múnich.

La información apunta a que el club árabe estaría dispuesto a presentar una oferta de entre 120 y 150 millones de euros por el colombiano, una cifra que convertiría la transferencia en la primera superior a los 100 millones de euros en la historia de la Saudi Pro League.

Bayern Múnich respondió a los rumores de salida de Díaz

Ante este fuerte rumor que se ha manejado, este martes, el CEO del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, aseguró que por ningún motivo van a vender a Díaz.

"Seríamos estúpidos si vendemos a Díaz, ¿no?", fue la respuesta del directivo del club alemán.

Por el contrario, el club alemán se encuentra enfocado en lo que viene para la siguiente temporada, contando con la presencia del colombiano para ello.

"Tenemos un equipo tan fantástico, honestamente. ¡Simplemente empecemos la temporada y comencemos a marcar algunos goles!»", le dijo a Kicker.