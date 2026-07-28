La financiación mundial amenaza los avances en la lucha contra el VIH

Los avances científicos han permitido transformar el VIH de una enfermedad potencialmente mortal en una condición crónica manejable para millones de personas. Sin embargo, especialistas reunidos en la Conferencia Internacional sobre el Sida, que se celebra en Río de Janeiro, advirtieron que la reducción de los recursos destinados a combatir el virus pone en riesgo décadas de progreso y podría frenar el objetivo de erradicar el sida como amenaza para la salud pública antes de 2030.

La alerta surge luego de que la financiación internacional para la respuesta al VIH registrara una caída cercana al 20 % durante el último año, en medio de recortes en la cooperación internacional impulsados por Estados Unidos y varios países europeos.

La preocupación por la reducción de recursos

Durante la apertura del encuentro, la presidenta de la Sociedad Internacional de Sida (IAS), Beatriz Grinsztejn, aseguró que nunca antes la financiación de los donantes había disminuido con tanta rapidez. Según los expertos, esta situación afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, que dependen de programas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

La directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima, afirmó que la ciencia ha desarrollado herramientas altamente eficaces para prevenir nuevas infecciones, con medicamentos cuya efectividad se acerca a la de una vacuna. No obstante, insistió en que millones de personas aún no tienen acceso a estos tratamientos por razones económicas y políticas.

Aunque en 2025 los nuevos casos de VIH y las muertes relacionadas con el sida alcanzaron su nivel más bajo en más de tres décadas, las infecciones volvieron a aumentar en 21 países, lo que mantiene la preocupación entre la comunidad científica.

El desafío de garantizar el acceso a tratamientos

De acuerdo con Onusida, los países de ingresos bajos y medios registraron una reducción del 18 % en la financiación destinada a combatir el VIH durante el último año. Aunque el aporte de los gobiernos nacionales ha aumentado y ya representa cerca del 60 % del financiamiento total, en varias naciones africanas la ayuda internacional sigue cubriendo hasta el 90 % de la respuesta frente al virus.

En paralelo, organizaciones humanitarias y expertos pidieron a la industria farmacéutica ampliar el acceso a medicamentos innovadores mediante versiones genéricas de menor costo. El objetivo es que estas terapias lleguen a más personas y contribuyan a cumplir la meta de Naciones Unidas de poner fin al sida como amenaza para la salud pública antes de finalizar la década.