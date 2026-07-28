Uso del celular en colegios públicos de Bogotá será regulado: así funcionará la medida

La Secretaría de Educación de Bogotá implementará a finales de agosto de 2026 una restricción con respecto al uso de dispositivos tecnológicos en los colegios públicos.

La medida, que abarcará celulares, tablets, computadores y relojes inteligentes, busca establecer límites claros; pero sin prohibirlos completamente.

¿Qué alcances tendrá la medida?

Julia Rubiano, secretaria de Educación, explicó en A lo que Vinimos que la iniciativa se enfoca en desarrollar una cultura digital entre los estudiantes: “No es una satanización de la tecnología, sino saber cuándo, con qué propósito y con acompañamiento de quién”.

La resolución oficial establecerá pautas diferenciadas según el nivel educativo, desde primera infancia hasta educación media; e incluirá normas específicas para momentos como el descanso o la hora del almuerzo.

Además, Rubiano enfatizó que durante los horarios de comida se debe estar separado de los dispositivos, por el hecho que es un momento para compartir presencialmente con los compañeros.

Bogotá, entonces, está optando por un modelo de uso restringido y con propósito. “Tiene que ver con que entre todos creemos esa cultura de límites, sabiendo en qué momento se podrían usar los dispositivos”, aseguró la secretaria.

No es prohibir los celulares por completo, sino regular el uso

Los estudiantes no tendrán prohibido llevar celulares al colegio, pero su uso estará limitado a situaciones específicas, como búsquedas de información con propósitos pedagógicos definidos.

RELACIONADO Abecé del proyecto de ley que busca prohibir redes sociales en menores de 16 años

Ahora bien, las sanciones por incumplimiento serán pedagógicas. Cada institución, en el marco de su autonomía y manual de convivencia, establecerá medidas que deben incluir actuaciones y actividades reparadoras.

Por otro lado, Rubiano reveló una encuesta, la cual mostró que los propios jóvenes eran conscientes de que necesitaban autorregulación frente al uso de los dispositivos.

La funcionaria hizo un llamado a las familias, recordando que las cosas no solo pasan en el colegio, sino también en casa; enfatizando la necesidad de trabajo conjunto entre instituciones educativas y hogares.