Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú con promesas de mano dura

La derechista Keiko Fujimori tomó posesión este martes como presidenta de Perú en una ceremonia realizada en el Congreso, con el desafío de enfrentar la crisis de inseguridad que golpea al país y que ella ha prometido combatir con un gobierno de “mano de hierro”.

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La administradora de 51 años ganó las elecciones de junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, tras haber perdido tres balotajes consecutivos desde 2011.

“Juro (...) que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la república que me ha confiado la nación para el período 2026-2031”, declaró Fujimori al asumir el poder, convirtiéndose en la segunda mujer en dirigir el país andino después de Dina Boluarte (2022-2025). Su victoria marca el retorno del fujimorismo al gobierno, un movimiento populista que divide profundamente a los peruanos.

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Protestas y promesas de seguridad

Tras el juramento, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo en señal de rechazo. Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, ha anunciado que replicará las políticas de mano dura de su padre para enfrentar el crimen organizado, proponiendo allanamientos en zonas de alto riesgo, expulsiones de migrantes indocumentados y el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La inseguridad es uno de los principales retos de su mandato: los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo periodo.

“Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”, opinó Nelly Vega, ama de casa de 68 años. Sin embargo, otros ciudadanos expresaron dudas sobre su capacidad de gobernar en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mayoría destituidos o forzados a renunciar.

Desafíos climáticos y gobernabilidad

Además de la inseguridad, Fujimori deberá enfrentar el impacto del fenómeno El Niño, que se prevé como el más intenso desde 1998, con lluvias extremas, sequías y un fuerte calentamiento del océano. El politólogo Arturo Maldonado advirtió que si el gobierno no responde de manera eficiente para prevenir desastres y proteger la agricultura, podría generarse un “descontento social fuerte”.

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La nueva presidenta, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, gobernará hasta 2031. En el Congreso cuenta con la bancada más numerosa, aunque sin mayoría absoluta, lo que la obliga a construir alianzas para garantizar estabilidad.

A la ceremonia asistieron líderes de la región como Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), reflejando la sintonía de Perú con la ola de gobiernos de derecha en Latinoamérica, alineados con el presidente estadounidense Donald Trump.