Jessica Cediel reveló la razón por la que sigue sin pareja y encendió las redes

Jessica Cediel volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir una reflexión sobre su vida sentimental. La presentadora explicó por qué sigue soltera y aseguró que prefiere esperar una relación seria antes que conformarse con vínculos sin compromiso.

La presentadora colombiana abrió su corazón en redes sociales y habló sin filtros sobre una de las preguntas que más le hacen: por qué sigue soltera.

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Todo comenzó después de que compartiera una historia con un corazón cerrado con candado, una imagen que despertó la curiosidad de miles de usuarios. Ante los comentarios y mensajes, Cediel decidió explicar que su situación sentimental responde a una elección personal y no a la falta de oportunidades.

"A mí me gusta una relación seria, me gusta una relación de esas en donde uno se entrega de mente, cuerpo, alma y corazón", expresó la presentadora en un video, dejando claro que no está interesada en relaciones pasajeras ni en vínculos sin un compromiso real.

¿Por qué Jessica Cediel dice que sigue soltera?

Durante su reflexión, la también modelo aseguró que actualmente muchas personas buscan relaciones sin responsabilidades emocionales, una realidad con la que dijo no sentirse identificada.

"Hoy en día la mayoría de la gente solo quiere pasarla rico, darse gusto con la carne y ya", afirmó. Por esa razón, explicó que prefiere mantenerse soltera antes que invertir tiempo en alguien que no comparta su forma de entender una relación de pareja.

Para Cediel, el compromiso, la entrega y la reciprocidad son aspectos fundamentales en cualquier vínculo sentimental, por lo que no está dispuesta a negociar esos principios solo por evitar la soledad.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre los "depredadores emocionales"?

Otro de los momentos que más llamó la atención de su mensaje fue cuando habló de los llamados "depredadores emocionales", un término con el que describió a personas que, según su experiencia, buscan disfrutar de los beneficios de una relación sin asumir un compromiso verdadero.

La presentadora aclaró que esa actitud puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y lanzó una crítica directa a quienes actúan de esa manera.

"Par de payasos y payasas, qué desgaste", comentó, al tiempo que invitó a sus seguidores a cuidar su tranquilidad y a no aceptar relaciones que no les aporten bienestar.

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Aunque fue crítica frente a algunas dinámicas de las relaciones actuales, Jessica Cediel aseguró que no ha perdido la ilusión de encontrar una pareja con la que comparta sus mismos valores.

Según explicó, la soltería también ha sido una etapa de crecimiento personal, en la que ha aprendido a conocerse mejor y a tener más claridad sobre lo que espera de una relación.

Finalmente, dejó un mensaje de confianza para quienes atraviesan una situación similar: considera que las cosas llegan en el momento indicado y que no vale la pena forzar una relación que no esté alineada con las convicciones de cada persona.