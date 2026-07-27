Viral I Feid fue captado con la que sería su nueva pareja sentimental y las redes reaccionan

Hay gran conmoción en el mundo del espectáculo tras viralizarse algunas fotografías en las que, al parecer, Salomón Villada, más conocido artísticamente como Feid, estaría en compañía de la que sería su nueva pareja sentimental.

Aunque el antioqueño no se ha manifestado sobre el asunto, cientos de fanáticos ya han asociado una reciente historia de Karol G con la polémica que se ha desatado en torno a la presunta novia de su expareja.

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Feid es captado con mujer en la playa

Varios meses han transcurrido tras darse a conocer, de manera oficial, que Carolina Giraldo y Salomón Villada habían terminado con su relación de más de dos años. Pese a que la noticia fue dada inicialmente por una famosa revista estadounidense, Karol G confirmó que se encontraba soltera durante una entrevista de otro medio internacional.

Por su parte, Feid nunca se pronunció al respecto en ningún medio de comunicación o entrevista por lo que varios de sus fanáticos asociaron detalles de su situación sentimental por medio de algunas de sus más recientes canciones de desamor.

No obstante, en días recientes, las redes sociales se han revolucionado al viralizarse dos fotografías en donde, al parecer, se le observa al paisa disfrutando de las playas de Marbella, España, en compañía de una mujer. Pero una de las fotografías despertó más reacciones ya que se ve al hombre protagonizando lo que parecer ser un beso.

Las capturas no permiten identificar la identidad de la mujer ya que esta lleva una gorra que tapa gran parte de su rostro y unas gafas blancas que tampoco permiten detallar su rostro.

Al parecer, la pareja estaría compartiendo un día de playa ya que ambos llevan sus trajes de baño y se encuentran descansando bajo un parasol en la playa.

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¿Karol G reaccionó a la pareja de Feid?

Por supuesto, las reacciones en redes sociales se han centrado específicamente en la pasada relación que el ‘Ferxxo’ sostuvo con la ‘Bichota’.

Aunque Karol G no ha hablado abiertamente sobre esta polémica, la mujer compartió una historia, en su cuenta oficial de Instagram, en donde realizó un meme con una fotografía suya en donde se le ve con los ojos tapados por su propio cabello y el texto: “Amiga, date cuenta”.

La fotografía fue acompañada por su canción ‘Ese hombre es malo’ de su álbum ‘Tropicoqueta’. Su historia ya ha generado cientos de reacciones y especulaciones en redes sociales ya que varios de sus fanáticos asociaron su reacción a las fotografías de Feid con la misteriosa mujer.