“Tengo problemas”: Alexa Torres habló sobre su situación actual tras abandonar La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia despidieron a Alexa Torres, quien se convirtió en la nueva eliminada de la temporada ante todo pronóstico. El resultado no solo tomó por sorpresa a sus fanáticos, sino que también a todos los habitantes que siguen en el juego.

Su salida se ha convertido en una de las más comentadas ya que varios de sus compañeros manifestaron que podría ser una candidata para ganar la temporada. No obstante, la mujer tuvo la oportunidad de hablar ante las cámaras para revelar detalles de su salida y su situación sentimental actual.

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¿Qué dijo Alexa Torres sobre su eliminación?

La mujer rompió el silencio en la reciente gira de medios que ha dado para el Canal RCN en donde reveló que logró cumplir “su misión” dentro del reality, pues consideró como un logro haber viralizado el “torbellino morado” con su personalidad.

Así mismo, manifestó que todavía posee una conversación pendiente con Tebi Bernal, quien rompió en llanto al conocer que la mujer debía abandonar primero las instalaciones del lugar que él.

Pese a que Torres no habló puntualmente sobre la ruptura amorosa que tendrá que enfrentar al haber dado por finalizada su relación con su pareja, esta dio a conocer que actualmente debe resolver problemas.

“Esa es Alexa Torres, es ese torbellino morado que fluyó de la manera que fue. Un errorcito que siento que es el que me tiene acá, pero ni de eso me arrepiento. Ahora tengo que resolver un poco de problemas por acá afuera”, exaltó.

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Reacciones a la eliminación de Alexa Torres

Por otro lado, las reacciones ante la eliminación de la mujer no se hicieron esperar en redes sociales. Una de las más comentadas fue la de Jhorman Toloza, expareja de la creadora de contenido, quien se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para referirse a la eliminación de Torres.

“Esta derrota no es por ella, se la adjudico completamente a su familia principalmente y a los padres (malas personas por cierto) y a su equipo de trabajo incompetente que tomó el cargo después de mí. Hoy se cierra un capítulo en mi vida en todos los sentidos. Mañana me voy de lo que fue nuestro hogar y ella sale”, expresó.