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¿Qué significan las placas rojas en carros en Colombia? Esto dice MinTransporte

¿Qué significan las placas rojas en Colombia? MinTransporte explica su uso, origen y por qué no corresponden al servicio público.

¿Qué significan las placas rojas en carros en Colombia? Esto dice MinTransporte

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
06:00 p. m.
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En las vías de Colombia, algunos conductores se sorprenden al ver vehículos con placas rojas, un distintivo poco común que suele generar dudas.

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Aunque muchos creen que están relacionadas con el servicio público, lo cierto es que su significado es diferente y está claramente regulado por las autoridades.

El Ministerio de Transporte aclara que este tipo de placas corresponde a una categoría específica dentro de la normativa vigente. Su uso no es frecuente, pero sí está contemplado en la legislación colombiana y responde a condiciones particulares de circulación.

¿Qué significan las placas rojas en Colombia?

Según el Ministerio, las placas rojas identifican vehículos que ingresan al país bajo un régimen de importación temporal. Es decir, automotores provenientes del exterior que pueden circular en Colombia por un tiempo limitado sin necesidad de nacionalizarse de forma definitiva.

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Este procedimiento está regulado por el Decreto 1165 de 2019, que establece las condiciones para el ingreso de bienes al territorio nacional. En este caso, los vehículos deben contar con autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad encargada de supervisar su permanencia.

Generalmente, estas placas se utilizan en contextos específicos como proyectos industriales, misiones técnicas, eventos internacionales o actividades empresariales que requieren vehículos extranjeros de forma temporal.

¿Qué dice la normativa sobre su uso?

Las características de estas placas están definidas desde la Resolución 01519 de 1992, que establece su diseño con fondo rojo y letras blancas. Esta regulación sigue vigente y permite identificar fácilmente este tipo de vehículos en las vías.

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Además, la Ley 769 de 2002 establece las categorías de vehículos según su servicio, aunque el Ministerio es enfático en aclarar que las placas rojas no corresponden al transporte público, como suele pensarse.

Así las cosas, las placas rojas son un distintivo legal que indica que el vehículo no pertenece de forma permanente al parque automotor colombiano. Su uso está limitado en el tiempo y sujeto a controles estrictos por parte de las autoridades, lo que garantiza su correcta regulación dentro del país.

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