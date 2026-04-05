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Explosión en mina deja 15 trabajadores atrapados en Sutatausa, Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
05:45 p. m.
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Una nueva emergencia minera se reportó en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, donde una explosión en la mina La Trinidad dejó a 15 trabajadores involucrados.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que “3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración”. El accidente se habría originado en el sector Mantogrande, a una profundidad cercana a los 600 metros, según información técnica preliminar.

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Operativo de rescate en marcha

En la zona ya se encuentran tres ambulancias —una medicalizada y dos básicas— para atender a los afectados.

El mandatario indicó que “los equipos de respuesta adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases” con el fin de determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda.

Las autoridades locales y la Agencia Nacional de Minería mantienen activo el protocolo de rescate minero.

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Coordinación interinstitucional

La Gobernación de Cundinamarca, junto con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, coordina el despliegue de personal y equipos especializados.

“La situación se presenta en la mina La Trinidad”, reiteró Rey, subrayando que la prioridad es salvaguardar la vida de los trabajadores y garantizar condiciones seguras para los rescatistas. El operativo continúa bajo seguimiento permanente mientras se evalúa el ingreso al socavón.

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