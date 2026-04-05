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Fecha confirmada: Violeta Bergonzi entrará a La Casa de los Famosos Colombia

La Casa de los Famosos Colombia recibe a Violeta Bergonzi. ¿Cuándo y cómo será su ingreso?

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Foto: Redes sociales violeta bergonzi/ Canal RCN

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
06:14 p. m.
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Violeta Bergonzi entrará a La Casa de los Famosos Colombia, en una semana decisiva del reality marcada por cambios en las reglas del liderazgo y la llegada de invitados especiales que influirán en la competencia.

¿Cuándo entra Violeta Bergonzi a La Casa de los Famosos Colombia?

La producción confirmó que Violeta Bergonzi, ganadora reciente de MasterChef Celebrity Colombia 2025, será la primera invitada VIP de esta nueva fase. Su ingreso está programado para el martes 5 de mayo, en medio de la prueba de presupuesto.

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Su participación tendrá impacto directo en la dinámica del juego. Los concursantes deberán interactuar con ella y cumplir tareas específicas durante su estadía.

De acuerdo con lo anunciado en la gala del domingo 3 de mayo, su presencia podría generar distintas reacciones entre los participantes en un momento en el que la competencia está más cerrada.

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Además, esta semana marca la salida de la inteligencia artificial que acompañaba el formato, lo que abre paso a una etapa centrada en la interacción directa entre invitados y famosos.

¿Cómo serán las visitas VIP en La casa de los famosos Colombia?

En esta nueva dinámica de La Casa de los Famosos Colombia, los participantes recibirán un invitado diferente cada día. Estas visitas VIP se alojarán en el “cuarto tormenta” y deberán ser atendidas por los concursantes.

El cumplimiento de estas tareas otorgará puntos, que serán determinantes para la prueba de beneficio y castigo. Esto introduce un componente estratégico adicional, ya que el desempeño frente a los invitados influirá en las ventajas o desventajas dentro del reality.

También habrá ajustes en el rol del líder semanal. En esta ocasión, el líder perderá el poder de nominación, aunque conservará el beneficio del cuarto y el poder de salvación, que deberá disputarse el jueves con el ganador de la prueba correspondiente.

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Con la llegada de Violeta Bergonzi y el cambio en las reglas, La Casa de los Famosos Colombia entra en una fase clave que podría modificar alianzas y definir el rumbo de la competencia en los próximos días.

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