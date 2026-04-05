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El militar que dio de baja a Bin Laden hace inesperada confesión sobre captura de Maduro

Robert O’Neill reveló que sintió “orgullo y celos” por el operativo en Caracas, asegurando que fue más compleja que la misión en Pakistán.

Nicolás Maduro Osama Bin Laden
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
05:58 p. m.
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La captura de Nicolás Maduro volvió a tomar relevancia tras las declaraciones de Robert O’Neill, exintegrante de los SEAL de la Marina de Estados Unidos, quien participó en la operación contra Osama bin Laden. En conversación con NY Post, el exmilitar dejó ver una reacción inesperada frente al operativo que terminó con la detención del líder venezolano.

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Más que centrarse en lo técnico, O’Neill habló desde una perspectiva personal. Aseguró que, al conocer la operación, experimentó una combinación de orgullo y frustración. Por un lado, destacó la magnitud del despliegue; por otro, reconoció que le habría gustado participar en una misión que calificó como más compleja que aquella en la que estuvo involucrado años atrás.

Declaraciones del exmilitar que participó en operativo contra Bin Laden

Robert O’Neill se refirió al operativo con una serie de frases puntuales que reflejan su reacción y análisis: dijo haber sentido “orgullo extremo y un poco de… celos”

¡Ay, cómo me gustaría que me volvieran a llamar para esa misión! Era mucho más compleja que la que hicimos nosotros: eliminar al presidente de un país sin matarlo. ¡No podía borrar la sonrisa de mi cara!

¿Cómo se ejecutó la captura de Nicolás Maduro?

La intervención, denominada Operación Resolución Absoluta, se llevó a cabo durante la madrugada del 3 de enero mediante un esquema de alta precisión. El operativo integró inteligencia satelital, vigilancia con drones y ataques coordinados sobre puntos estratégicos en Caracas.

En la misión participaron unidades especiales estadounidenses, incluyendo integrantes de la Fuerza Delta, junto con aeronaves de guerra electrónica que bloquearon radares y comunicaciones militares. El objetivo central fue limitar cualquier reacción inmediata de fuerzas leales al chavismo y evitar la fuga de Maduro hacia estructuras de protección.

Tras su captura, el mandatario fue trasladado y permanece bajo custodia en una cárcel federal de Brooklyn, donde espera el inicio de un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

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