Directivo del DIM habló tras polémica en el Atanasio: el 'poderoso' tomó medidas drásticas

EL DIM se pronunció tras escándalo de directivo en el Atanasio Girardot al finalizar el partido en el que el equipo quedó eliminado de la Liga BetPlay I-2026. La reacción del máximo accionista generó rechazo entre los hinchas presentes en el estadio.

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El pronunciamiento oficial busca aclarar lo ocurrido y fijar la postura institucional frente a la polémica.

¿Qué pasó con el directivo del DIM en el Atanasio Girardot?

Tras la derrota frente a Águilas Doradas, que dejó sin opciones al equipo en el torneo, los jugadores se dirigieron al túnel mientras ofrecían disculpas a la afición. Sin embargo, la atención se desvió hacia el máximo accionista del club, Raúl Giraldo.

El directivo abandonó el campo haciendo gestos hacia la tribuna, levantando los brazos en señal de provocación, lo que desató la molestia de los hinchas. La situación escaló rápidamente con insultos desde las gradas e intentos de invasión al terreno de juego.

Palabras de Raúl Giraldo tras escándalo en Medellín

Pese a los intentos de jugadores y personal del club por retirarlo del lugar, Giraldo se mantuvo en su postura durante varios segundos. Finalmente, la intervención de la Policía permitió controlar el momento y evitar que la situación pasara a mayores.

El episodio se dio en medio de un contexto de alta tensión por la eliminación del equipo, lo que incrementó la reacción de la hinchada.

¿Qué dice el comunicado del DIM sobre lo ocurrido?

En su comunicado oficial, Independiente Medellín rechazó el comportamiento del máximo accionista y señaló que no representa los valores históricos del club ni su relación con la afición.

Las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso.

La institución reconoció que la actuación no fue adecuada y que generó un impacto negativo en la imagen del equipo. Además, indicó que el propio directivo aceptó su error tras lo ocurrido.

Somos conscientes de que el contexto deportivo actual genera emociones intensas; sin embargo, como organización reiteramos que nada justifica comportamientos que afecten la relación con nuestra hinchada, aliados, accionistas y demás grupos de interés, a quienes debemos respeto, gratitud y consideración. En ese sentido, asumimos lo sucedido y reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, la sana convivencia y el respeto por todos los actores del fútbol.

Como medida, el club confirmó que Raúl Giraldo decidió renunciar a la representación legal del equipo, decisión que fue aceptada por la Junta Directiva con el objetivo de mantener la estabilidad institucional.

En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales.

El DIM también envió un mensaje a los hinchas, reconociendo la inconformidad y pidiendo mantener el respeto en medio de la situación deportiva.

"A nuestra hinchada queremos reiterarle que comprendemos su inconformidad y frustración. Este es un momento que exige actuar con humildad, unidad y respeto, valores que han sido fundamentales en la historia del Equipo del Pueblo y que continuarán guiando nuestro camino", concluyó el comunicado.