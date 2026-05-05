¿Alexa volverá a La Casa de los Famosos Colombia?: esto respondió la exparticipante

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya lograron conformar el top 7 de la tercera temporada y todos han manifestado su interés por ser el favorito del público para llevarse el gran premio prometido por el ‘Jefe’.

Sin embargo, la más reciente eliminación de Alexa Torres ya ha generado gran impacto y comentarios entre los jugadores, quienes siguen cuestionando la decisión del público que la llevó a pasar de ser la favorita a la menos votada en la última eliminación.

Ante las especulaciones, Alexa tuvo la oportunidad de conectarse por última vez con sus excompañeros para hablar con ellos y enviarles mensajes clave sobre el mundo exterior.

¿Cómo fue la última conexión de Alexa?

La mujer volvió, durante la gala más reciente, a la casa más famosa del país para despedirse oficialmente de todos con los que convivió un poco más de cuatro meses. Las lágrimas no se hicieron esperar ya que Torres expresó su agradecimiento con todos los que hicieron parte de su historia en el programa.

No obstante, esta exaltó su intención de volver al reality de una manera diferente ya que manifestó querer ser la jefa de campaña de Alejandro Estrada o Tebi Bernal. Aunque ambos realizaron señas de que podría ingresar para acompañar a Tebi, si llega a la recta final, la mujer dio a conocer su indecisión por el apoyo que iba a prestar en caso de que sus dos amigos lleguen a la semifinal.

Por otro lado, Torres extendió un contundente mensaje hacia Juanda Caribe ya que le manifestó que era necesario que “cambie su manera de jugar a unos 360 grados”. Por supuesto, sus palabras generaron amplias especulaciones ya que varios manifestaron que el hombre podría tener problemas en el mundo exterior.

Alexa Torres revela detalles de la convivencia

Por otro lado, la mujer tuvo la oportunidad de revelar detalles inéditos de la convivencia en la casa más famosa del país ya que, por medio del programa El Mañanero de La Mega, manifestó que Mariana Zapata solía dejar papeles dentro del retrete que ocasionaban la obstrucción de la tubería.

También, reveló su incomodidad con que su compañero Eidevin expulsara flatulencias en su presencia por lo que llegaron a tener serios enfrentamientos por dicho asunto.