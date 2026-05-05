Se viene “Clásicos del Reggaetón Volumen 2” en Bogotá: artistas, fecha y últimas entradas

Bogotá está lista para una noche que promete quedarse en la memoria de miles de fanáticos. El reggaetón clásico vuelve a tomar fuerza con un evento que reunirá a varias de las voces que marcaron una generación.

Se trata de “Clásicos del Reggaetón Volumen 2 – Edición La Groupie”, una cita que ya genera expectativa en la capital y que apunta a ser uno de los conciertos más destacados de la temporada.

La cuenta regresiva ya comenzó y el ambiente no podría ser más emocionante. Este encuentro musical busca revivir esos temas que dominaron las pistas de baile y que hoy siguen sonando con fuerza entre quienes crecieron con el género urbano.

Un line up cargado de nostalgia y energía

El evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, con apertura de puertas desde las 6:00 p.m. Allí, miles de asistentes se reunirán para cantar, bailar y reconectar con los himnos del reggaetón.

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En tarima estarán artistas icónicos como J Álvarez, Ñejo, Luigi 21 Plus, De La Ghetto, Ñengo Flow y Jory Boy. Un cartel pensado para garantizar una noche de clásicos, perreo y mucha nostalgia.

Más allá de un concierto, esta edición “La Groupie” busca conectar generaciones, recordando por qué estos artistas dejaron huella en la historia del género.

Últimas entradas: la recta final para asistir

Uno de los puntos clave es que las entradas están en su etapa final. La alta demanda ha llevado la boletería a su última fase, y quedan muy pocos cupos disponibles. Esto ha encendido la alerta entre quienes aún no han asegurado su lugar.

El evento no solo promete música, sino una experiencia completa que revive una época dorada del reggaetón. Bogotá ya tiene todo listo: el escenario está preparado, los artistas confirmados y el público ansioso.