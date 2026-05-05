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Se viene “Clásicos del Reggaetón Volumen 2” en Bogotá: artistas, fecha y últimas entradas

“Clásicos del Reggaetón Volumen 2 – La Groupie” llega a Bogotá con grandes artistas y últimas entradas disponibles para una noche llena de nostalgia y perreo.

Se viene el “Clásicos del Reggaetón Volumen 2” en Bogotá: artistas, fecha y últimas entradas

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
03:00 p. m.
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Bogotá está lista para una noche que promete quedarse en la memoria de miles de fanáticos. El reggaetón clásico vuelve a tomar fuerza con un evento que reunirá a varias de las voces que marcaron una generación.

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Se trata de “Clásicos del Reggaetón Volumen 2 – Edición La Groupie”, una cita que ya genera expectativa en la capital y que apunta a ser uno de los conciertos más destacados de la temporada.

La cuenta regresiva ya comenzó y el ambiente no podría ser más emocionante. Este encuentro musical busca revivir esos temas que dominaron las pistas de baile y que hoy siguen sonando con fuerza entre quienes crecieron con el género urbano.

Un line up cargado de nostalgia y energía

El evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, con apertura de puertas desde las 6:00 p.m. Allí, miles de asistentes se reunirán para cantar, bailar y reconectar con los himnos del reggaetón.

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En tarima estarán artistas icónicos como J Álvarez, Ñejo, Luigi 21 Plus, De La Ghetto, Ñengo Flow y Jory Boy. Un cartel pensado para garantizar una noche de clásicos, perreo y mucha nostalgia.

Más allá de un concierto, esta edición “La Groupie” busca conectar generaciones, recordando por qué estos artistas dejaron huella en la historia del género.

Últimas entradas: la recta final para asistir

Uno de los puntos clave es que las entradas están en su etapa final. La alta demanda ha llevado la boletería a su última fase, y quedan muy pocos cupos disponibles. Esto ha encendido la alerta entre quienes aún no han asegurado su lugar.

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El evento no solo promete música, sino una experiencia completa que revive una época dorada del reggaetón. Bogotá ya tiene todo listo: el escenario está preparado, los artistas confirmados y el público ansioso.

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