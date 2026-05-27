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Alcalde de Riohacha entrega nuevo balance tras atentado contra Batallón de Infantería Mecanizada No. 6

Uno de los cilindros explosivos impactó directamente en la zona de dormitorios, donde descansaban los soldados.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
11:32 a. m.
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Una fuerte explosión despertó en la madrugada de este miércoles a los habitantes de Riohacha, La Guajira tras el ataque con explosivos artesanales contra el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado en la Troncal del Caribe, kilómetro 5 vía a Maicao.

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Las autoridades señalaron que el atentado habría sido perpetrado por integrantes del ELN, quienes lanzaron cilindros explosivos contra las instalaciones. Uno de ellos impactó directamente en la zona de dormitorios, donde descansaban los soldados.

Rechazo categórico del alcalde

El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, condenó el ataque en entrevista con Noticias RCN. “Rechazamos categóricamente el atentado que se produjo en el batallón mecanizado Infantería número 6, Cartagena, en el distrito de Riohacha en horas de la madrugada”, afirmó.

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El mandatario local aseguró que el hecho fue cometido por “grupos al margen de la ley que afectaron sus instalaciones” y envió un mensaje de solidaridad a los uniformados y sus familias.

Soldados están fuera de peligro

Aunque preliminarmente se habló de un saldo de 12 uniformados heridos tras el atentado, el alcalde de Riohacha especificó que “son aproximadamente 16 personas que hacen parte de este batallón que están con heridas. En estos momentos, no tienen ninguna gravedad”.

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El alcalde insistió en que estos actos violentos “perturban el orden social del distrito de Riohacha” y pidió respaldo del Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la región.

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