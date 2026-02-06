Alexa Torrex tomó inesperada decisión tras el fin de La Casa de los Famosos Colombia 2026

La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegó a su fin en la noche del viernes 29 de mayo.

Después de más de cuatro meses largos de competencia, Alejandro Estrada recibió el apoyo mayoritario del público y se convirtió en el ganador de la tercera temporada.

Mientras tanto, Juanda Caribe quedó en el segundo lugar, Valentino Lázaro en el tercero y Tebi Bernal en el cuarto.

Por un momento, Alejandro Estrada pensó en compartir los 400 millones de pesos de premio con Tebi y Alexa, que fueron sus compañeros más cercanos en 'la casa más famosa del país'.

Sin embargo, en la última semana del reality, tras el ingreso de Alexa Torrex como 'jefe de campaña', hubo desacuerdos y distanciamiento entre los tres.

En medio de esa realidad, Alejandro Estrada visitó Buen Día Colombia en la mañana del 1 de junio y afirmó que, por ahora, no dividirá la recompensa económica que obtuvo por ser el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Además, en las últimas horas, los internautas se percataron de una inesperada decisión que tomó Alexa Torrex. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que tomó Alexa Torrex tras el fin de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de las recientes afirmaciones de Alejandro Estrada, Alexa Torrex dejó de seguir al actor y a Tebi Bernal en Instagram.

Asimismo, la creadora de contenido ha dejado los siguientes mensajes en sus redes sociales:

"Gracias por todo, mis especialistas. Dios los bendiga en su camino", fue el primero.

"Mi 'fandom' ahora es como mi familia y no dejo que les hagan daño", complementó posteriormente.

En consecuencia, los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 han comenzado a especular acerca de un presunto fin del vínculo con Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

¿Por qué Alejandro Estrada no compartiría el premio de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto dijo

En la entrevista con Buen Día Colombia, Alejandro Estrada explicó que tuvo una reunión con su equipo de trabajo y que no quiere minimizar la labor que desempeñaron.

"Al día de hoy, mi respuesta es no, por el momento. Créanme que si llega a saber algo extraordinario, ustedes lo van a poder saber", afirmó el actor.

"Este fue un proyecto que me ha ganado con el apoyo de un público que se creó, que es el 'team zorro viejo'. Tuve una reunión muy larga con mi equipo de trabajo, fue de 12 horas, y ellos hicieron una labor extraordinaria. Entonces creo que debo darle valor a eso", añadió.