“Visita tan cansona”: la polémica reacción de Tebi al ver salir a Alexa de La Casa de los Famosos

El último capítulo de La Casa de los Famosos Colombia está a horas de comenzar y los cuatro finalistas tuvieron la oportunidad de vivir el penúltimo día en compañía de algunos participantes que fueron eliminados durante los meses más recientes.

Por supuesto, las reacciones ante los reencuentros no se hicieron esperar, pues los participantes manifestaron sentir gran nostalgia al revivir memorias durante sus últimas horas en la casa más famosa del país.

RELACIONADO Reviven video de Yeison Jiménez en el que tildó de sucesor al cantante que hoy es semifinalista de su reality

¿Cómo fue la despedida de los exjugadores con los finalistas?

El último posicionamiento se llevó a cabo y los exparticipantes presentes tuvieron la oportunidad de convivir nuevamente con los cuatro finalistas que se convirtieron en los favoritos del público.

La actividad, que se llevó a cabo en la terraza del recinto, generó todo tipo de comentarios entre los que se exaltaron las ovaciones hacia los cuatro hombres que lograron mantenerse en la competencia.

No obstante, un momento específico ya se ha hecho viral en todas las redes sociales y fue justamente el de la despedida entre Tebi Bernal y Alexa Torres ya que la mujer decidió besar apasionadamente al hombre para desearle suerte en la gran final. Pero la reacción del hombre ha generado amplios comentarios, pues manifestó que dicha vista habría sido “cansona”.

Pese a que este no especificó si se refería a la presencia de los demás famosos o directamente a Alexa, los fanáticos de la creadora de contenido manifestaron que su reacción había dejado en claro una vez más el desinterés por parte del jugador.

Yuli Ruíz se despide a Alejandro Estrada

Otro de los detalles más llamativos durante la reciente gala, en la casa más famosa del país, fue la despedida que Yuli le dio a Alejandro, pues la mujer decidió darle un beso en la esquina de su boca lo que generó la reacción del actor.

Momentos previos al hecho, ambos famosos también sostuvieron una conversación en donde dejaron claras las diferencias que los separó durante su paso por el programa y algunas de las expectativas que tienen cuando el hombre salga de este.