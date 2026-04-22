"Hay que tener cuidado": reconocida vidente rompió el silencio y realizó alarmantes predicciones sobre Colombia

En las últimas horas, Alexandra Vidente Mundial, la importante vidente que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, publicó un nuevo video.

En este realizó un análisis sobre Colombia y volvió a advertir que, en plena época electoral, es fundamental que las personas relacionadas con la política cuiden al máximo su seguridad.

Además, también expresó que, de acuerdo con las visiones que ha tenido, podían presentarse accidentes graves próximamente.

¿Cuáles fueron exactamente las predicciones de Alexandra Vidente Mundial? Entérese aquí en Noticias RCN.

Alexandra Vidente Mundial alertó sobre posibles atentados en Colombia

En el video publicado el 21 de abril de 2026, Alexandra Vidente Mundial les pidió a los políticos que no omitan las clarividencias que ha tenido.

"Estoy presintiendo algunos atentados para personas que tienen que ver con la política en Colombia, que son activistas o alcaldes. Veo a una mujer y a un hombre, de varias ciudades, y estos días próximos tienen que estar con mucho cuidado", dijo.

"Deben ponerse sus protecciones porque estoy viendo fuego y algo rojo. Les pido que tengan cautela los que hacen actividad política en Colombia", añadió.

¿Cuál fue la otra alarmante predicción que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Colombia?

Alexandra Vidente Mundial también aseguró que es importante que las autoridades aeronáuticas no pasen por alto ningún detalle debido a que podría presentarse un nuevo accidente aéreo.

"Otra cosa que veo en Colombia es otro accidente aéreo y podría ser pronto. Hay que tener mucho cuidado y mucha cautela con eso", puntualizó.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí:

¿Qué más ha dicho Alexandra Vidente Mundial sobre Colombia en el 2026?

En predicciones anteriores, Alexandra Vidente Mundial ha afirmado que en Colombia podrían seguirse presentando sismos, inundaciones y deslizamientos de tierra durante el 2026.

Asimismo, esta astróloga ha expresado que, de acuerdo con sus análisis, Iván Cepeda sería el próximo presidente del país y que, incluso, podría obtener la victoria en una primera vuelta.