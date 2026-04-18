"Máxima alerta": Mhoni Vidente reveló preocupante predicción en las últimas horas

En los últimos días, como ya es recurrente, Mhoni Vidente ha tenido un espacio en el medio El Heraldo de México y ha realizado varias predicciones.

Esta importante astróloga no solo ha analizado factores climáticos y electorales, sino que también se ha concentrado en temas de seguridad.

En consecuencia, en uno de sus más recientes análisis, expresó que hay dos países que deben estar en máxima alerta. ¿Cuáles son? ¿Qué podría pasar según ella? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente aseguró que México debe estar en máxima alerta: ¿por qué?

De acuerdo con las visiones que ha tenido Mhoni Vidente, es fundamental que se refuerce la seguridad del Metro y que se esté monitoreando constantemente.

Y es que, tras consultar las energías con las que se conecta, se percató de que podría ocurrir una tragedia en ese medio de transporte.

"Máxima alerta en el Metro de la Ciudad de México, señores. A todas las autoridades y al Gobierno, manden a revisarlo e inspeccionen a todas las personas que estén en él", comenzó planteando Mhoni Vidente.

"Veo una tragedia otra vez o un atentado, así que hay que cuidarnos", complementó la reconocida astróloga.

¿Qué otro país debe tener cuidado? Esta fue la predicción de Mhoni Vidente

En uno de sus últimos análisis, Mhoni Vidente no solo habló de México, sino que también le envió una advertencia a Estados Unidos.

Y es que, según ella, la seguridad de los aeropuertos debe reforzarse para evitar percances que podrían ser muy graves.

"En los aeropuertos de todo Estados Unidos también hay que cuidarnos", puntualizó la astróloga.

Sus declaraciones completas se pueden escuchar aquí:

¿Qué más podría pasar en México, de acuerdo con Mhoni Vidente?

En los últimos días, Mhoni Vidente también manifestó que sus análisis le han indicado que muy pronto podría caer un meteorito en México.

Este, según sus declaraciones, se escucharía muy fuerte y generaría pánico, pero no generaría afectaciones para ninguna persona.