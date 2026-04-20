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Mhoni Vidente hizo alarmante predicción sobre la condena de Nicolás Maduro: ¿cuál fue?

En las dos audiencias a las que ha asistido, Nicolás Maduro se ha declarado inocente.

Foto: redes sociales y AFP.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
12:25 p. m.
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Nicolás Maduro continúa preso en Estados Unidos tras el operativo que se realizó en Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Con órdenes del presidente Donald Trump, las tropas estadounidenses ingresaron a Venezuela y no solo apresaron al exmandatario, sino que también a su esposa.

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Además, lo trasladaron de inmediato a Nueva York y desde el primer momento lo retuvieron en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La justicia de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de cargos como narcoterrorismo y violación de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que ya se han realizado dos audiencias, el expresidente no ha aceptado ningún cargo.

En medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga, reveló una alarmante predicción sobre su condena. ¿Cuál fue?

Esta fue la alarmante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre la condena de Nicolás Maduro

De acuerdo con Mhoni Vidente, Nicolás Maduro no podrá volver a salir de la cárcel en la que se encuentra en Estados Unidos.

"Se visualiza que muere en la cárcel y se le pronostica de dos a tres cadenas perpetuas", dijo.

"Esto junto con su esposa, que se visualiza que le quieren dar una condena de 30 a 40 años de cárcel. Pero, Nicolás Maduro va a empezar a negociar o a hablar", añadió.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, en Estados Unidos?

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un juez estadounidense el 6 de enero de 2026 y, posteriormente, volvió a asistir a una corte el 26 de marzo.

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Hasta el momento, su caso sigue siendo analizado con rigor y no se ha dictado sentencia.

Sin embargo, aún no se ha dado a conocer la próxima fecha en la que el exmandatario de Venezuela tendrá que presentarme nuevamente en un despacho judicial.

 

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