Dura confesión: Alfredo Redes admitió que terminó su relación con Yulieth, madre de su hijo

Alfredo Redes, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, reality del Canal RCN, ha confirmado el final de su relación con Yulieth Almario.

El programa, que capturó la atención de miles de televidentes por mostrar la convivencia de varias figuras públicas, fue el escenario donde Alfredo se destacó como uno de los personajes más polémicos de la temporada, formando parte del conocido ‘Team Papillente’.

A través de su cuenta de Instagram, Alfredo Redes decidió poner fin a las especulaciones y preguntas constantes sobre su vida amorosa. En un video, el ex participante confirmó que su relación con Yulieth había terminado.

“Esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, afirmó Redes en su mensaje, dejando claro que el tema estaba cerrado.