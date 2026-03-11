Alina Lozano volvió a hablar de Jim Velásquez: "Es bobo que salga a decir eso"

La separación de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue generando declaraciones de ambos protagonistas. Después de que el creador de contenido publicara un video para explicar la naturaleza de su matrimonio y responder a los cuestionamientos sobre el dinero que obtuvieron durante la relación, la actriz volvió a pronunciarse, esta vez en una entrevista con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa.

Uno de los primeros puntos de discusión fue la naturaleza del matrimonio. Jim había explicado que nunca existió un vínculo legal y que las ceremonias realizadas junto a la actriz fueron actos simbólicos.

"El cura no era actor, era un cura de verdad", afirmó Lozano. Además, explicó que para ella la ceremonia que tuvo mayor significado fue la realizada previamente en Cartagena, porque era el tipo de matrimonio que realmente quería.

En cuanto a la frase de López sobre que Jim se pondría "una lápida", el influencer lo interpretó como una posible amenaza, a lo que la actriz aclaró que se refería a una "lápida social". Entre risas comentó: "Me parece una bobada que salgas a decir eso. Bobo, muy bobo, Jim".

¿Qué dijo Alina Lozano sobre el dinero que ganó Jim Velásquez con la boda?

La actriz volvió sobre uno de los asuntos que ya había mencionado en sus redes sociales: las diferencias en los ingresos que recibieron por la monetización de los contenidos relacionados con su matrimonio. Según su relato, Jim obtuvo una suma considerable por los videos de la celebración, mientras que ella recibió una cantidad mucho menor.

Para Lozano, el problema no estuvo únicamente en la diferencia económica, sino en lo que consideró una falta de consideración de pareja. Explicó que esperaba algún gesto de su entonces compañero para equilibrar los ingresos, pues ambos habían participado en la construcción de esa historia que compartían con sus seguidores.

La actriz también aclaró que no era ella quien mantenía económicamente a Jim. Por el contrario, señaló que él tenía una mayor capacidad económica durante la relación. Esta precisión se relaciona con la respuesta que el influencer había dado anteriormente, cuando aseguró que cada uno manejaba sus propios ahorros y propiedades.