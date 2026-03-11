Estos son los CDT que le dejarán muy buen dinero para el mes de noviembre: estas son las tasas más altas

Para los inversionistas y ahorradores que buscan dónde invertir en CDT en noviembre de 2026 con el fin de proteger su capital de la inflación y rentabilizar su dinero, el mercado financiero colombiano presenta un escenario altamente competitivo.

Las entidades bancarias y compañías de financiamiento han ajustado sus rentabilidades al cierre del año, ofreciendo tasas efectivas anuales (E.A.) atractivas tanto para horizontes de corto como de largo plazo.

Este es un análisis detallado del mercado de Depósitos a Término Fijo (CDT) con base en los reportes oficiales del sector financiero, estructurado para facilitar la toma de decisiones según sus objetivos financieros.

Mejores tasas de interés en CDT para el mes de noviembre

La rentabilidad de un CDT varía considerablemente en función del tiempo que decida mantener inmovilizado el capital. Las tasas más elevadas del mercado actual se dividen de la siguiente manera.

Si usted cuenta con metas financieras a mediano o largo plazo y no requiere liquidez inmediata, este segmento ofrece los rendimientos más competitivos del mercado, ubicándose cerca o por encima de la barrera del 13.5% E.A..

Superior a 360 días: RCI Colombia S.A. encabeza el mercado con una tasa del 13.50% E.A.

A 360 días (1 año): Banco Pichincha S.A. destaca con un rendimiento del 13.31% E.A.

A 180 días (6 meses): Plata S.A. Compañía de Financiamiento se sitúa en el primer lugar con el 13.00% E.A.

Entre 181 y 359 días: Banco W S.A. ofrece una tasa competitiva del 12.53% E.A.

Para portafolios que requieren mayor flexibilidad en su disponibilidad de caja, existen opciones de alta rentabilidad en rangos intermedios:

A 90 días: Plata S.A. Compañía de Financiamiento ofrece una tasa del 12.50% E.A.

Entre 91 y 119 días: Banco de Occidente se posiciona con un 12.45% E.A.

Entre 121 y 179 días: Banco de Occidente mantiene la delantera en este rango con un 12.42% E.A

Entre 61 y 89 días: Banco Popular ofrece una rentabilidad del 12.38% E.A.

Los plazos inferiores a dos meses suelen registrar rendimientos más moderados en la banca tradicional (en varios casos por debajo del 2% E.A.). No obstante, para necesidades de liquidez temporal, entidades como el Banco de Bogotá ofrecen alternativas destacadas en plazos de 30 a 60 días, alcanzando hasta un 11.43% E.A. a 30 días.