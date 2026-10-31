"Que cuente cuántos milloncitos se ganó": Alina Lozano cuestionó a Jim Velásquez y él respondió

La relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano volvió a generar comentarios en redes sociales luego de que ambos compartieran sus versiones sobre los motivos de su separación y los acuerdos económicos que mantuvieron durante el tiempo que estuvieron juntos. Esta vez, el tema central fue el dinero que recibieron por su mediática boda y los ingresos derivados de los contenidos que publicaban en sus plataformas digitales.

La discusión comenzó después de queda Jim publicara un video en el que explicó que su matrimonio con la actriz fue simbólico y que nunca existió un vínculo legal. Según contó, realizaron dos ceremonias: una bendición frente al mar, a cargo de su madre, y otra celebración a las afueras de Bogotá, que contó con invitados, medios de comunicación y una persona que interpretó el papel de sacerdote.

El creador de contenido también señaló que la decisión de no formalizar legalmente la unión buscaba evitar especulaciones sobre posibles intereses económicos o una eventual repartición de bienes. Aseguró que durante la relación cada uno conservó sus ahorros, propiedades y manejo independiente del dinero.

Sin embargo, las declaraciones provocaron una respuesta de Alina Lozano. La actriz cuestionó que su expareja hablara públicamente sobre la boda y le pidió que también explicara cuánto dinero había obtenido con la celebración. En un video publicado en sus redes sociales, en el que apareció caracterizada como una abogada, sostuvo que ella inicialmente quería una ceremonia sencilla en Cartagena y que fue Jim quien impulsó la realización del evento más grande.

"Que cuente cuántos milloncitos se ganó en esa ceremonia, que ponga la escritura del primer apartamento que compró con dicha ceremonia", manifestó Lozano. También aseguró que, mientras ella recibió una cantidad que calificó como "una miseria", Jim habría obtenido una mayor parte de los ingresos relacionados con el evento.

¿Qué respondió Jim Velásquez sobre el dinero que ganó con su boda?

Ante los señalamientos de la actriz, Jim explicó que el dinero recibido durante la celebración, conocido como lluvia de sobres, fue repartido en partes iguales. Según su versión, ambos tomaron la mitad de ese dinero y no hubo una distribución desigual de los recursos obtenidos directamente durante la ceremonia.

Sobre las ganancias por la monetización de los videos, aclaró que cada uno publicaba los mismos contenidos en sus respectivas cuentas y que los ingresos dependían del alcance que conseguían las publicaciones. Por esa razón, afirmó que hubo meses en los que Alina ganó más dinero que él y otros en los que sus propios videos generaron mayores ingresos.

El joven también respondió a los comentarios sobre su primer apartamento. Explicó que lo compró varios años antes de la boda y que se trataba de una vivienda de interés social que comenzó a pagar mediante cuotas mensuales, aproximadamente dos años antes de recibirla. Por esta razón, negó que hubiera utilizado las ganancias de la ceremonia para adquirir el inmueble y aseguró que su expareja no aportó dinero para esa compra.

¿Cómo repartían Jim Velásquez y Alina Lozano el dinero durante su relación?

Otro de los puntos que Jim abordó fue el acuerdo económico que tuvieron durante su participación en un reality show en Brasil. De acuerdo con su relato, ambos habían pactado que Alina recibiría el 80 % del pago y él se quedaría con el 20 % restante, una distribución que aceptó porque estaba de acuerdo con las condiciones.

El creador de contenido utilizó este episodio para responder a las declaraciones de Lozano sobre las supuestas ganancias desiguales durante la relación. Afirmó que, en diferentes momentos, procuró que la actriz recibiera una mayor proporción de los ingresos y cuestionó que ahora se refiriera a las cantidades que obtuvo como «migajas».

La discusión también incluyó señalamientos sobre la monetización de sus respectivas publicaciones. Mientras Alina cuestionó que Jim hablara de la relación para generar visualizaciones e ingresos, él aseguró que, desde la separación, solamente había publicado dos videos en YouTube sobre el tema y que su intención era responder a las versiones que, según dijo, habían circulado sobre él.

Finalmente, Jim pidió que las declaraciones sobre su persona se hicieran con respeto y rechazó las expresiones utilizadas por su expareja. También se refirió a su presente profesional en México, donde aseguró que está buscando oportunidades y tocando puertas en el campo de la actuación. Con sus declaraciones, el creador de contenido respondió a los cuestionamientos sobre la boda, los ingresos que compartieron y la compra de sus propiedades.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.