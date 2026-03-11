Se presentó un fuerte sismo en el mundo HOY 3 de octubre: atento al reporte

Mientras que en Colombia eran las 6:03 de la mañana de este 3 de noviembre de 2026 y en Grecia la 1:03 de la tarde, se presentó un fuerte movimiento telúrico en ese país.

La magnitud estuvo cerca de alcanzar los 5.0 y la profundidad alcanzó a sobrepasar los 40 kilómetros.

¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Qué han reportado las autoridades hasta este momento? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Grecia hoy 3 de noviembre de 2026

1:03 p.m. en Grecia / 6:03 a.m. en Colombia.

Epicentro: Mediterráneo oriental, 124 km al sur de Kasos, Grecia.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 101 kilómetros de Palestro, a 107 de Sitía, a 108 de Ierapetra, a 110 de Kavousi, a 118 de Mirto y a 124 de San Nicolás.

¿Qué han reportado las autoridades tras el fuerte sismo en Grecia hoy 3 de noviembre de 2026?

Los profesionales de Protección Civil de Grecia aclararon que, debido a que el sismo se originó en un sector marítimo alejado de centros urbanos altamente poblados, no se reportaron daños estructurales, heridos ni víctimas.

Por otra parte, las autoridades de Grecia también manifestaron que, a raíz de que el movimiento telúrico no tuvo una magnitud que sobrepasara los 7.0 ni una profundidad superficial, es nulo el riesgo de que se genere un tsunami.

No obstante, el Instituto Geodinámico de Atenas continuará monitoreando constantemente el mar Egeo para ir emitiendo las respectivas actualizaciones en sus canales oficiales de comunicación.

¿Cuál es el temblor más reciente que se ha reportado en Colombia hoy 3 de noviembre de 2026?

A las 10:57 de la mañana de este 3 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente movimiento telúrico en Santander:

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).