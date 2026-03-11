Westcol filtró el número de su tarjeta de crédito sin querer: se le gastaron esta millonada

En la noche del lunes 2 de noviembre de 2026, Westcol, el reconocido streamer de Colombia, realizó una transmisión en vivo en Kick.

Mientras que conversaba e interactuaba con sus seguidores, el antioqueño realizó una compra en línea con una de sus tarjetas bancarias y transmitió pantalla.

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En un principio, el famoso streamer creyó que la visibilidad del número de su tarjeta estaba oculta y que no iba a haber ningún problema si mostraba lo que estaba haciendo.

Sin embargo, apenas su pago fue satisfactorio, los seguidores le hicieron saber que el número de la tarjeta bancaria se había alcanzado a ver y, en cuestión de minutos, Westcol se percató de que se comenzaron a realizar múltiples compras.

Esta fue la millonada que se le gastaron a Westcol tras revelar el número de su tarjeta de crédito

En el instante en el que Westcol cayó en cuenta de su error, se comunicó de inmediato con un integrante de su equipo de trabajo para que lo ayudara a bloquear la tarjeta.

Sin embargo, antes de que se llevara a cabo esa gestión, varias personas alcanzaron a efectuar compras que superaron los ocho millones de pesos.

"Ocho millones cuatrocientos mil pesitos se me gastó la gente, muchachos. Compraron hasta cuentas de Netflix, este stream me salió caro", dijo Westcol.

Además, también reveló que hubo una persona que compró una nevera, mientras que otras registraron pagos en plataformas de apuestas y videojuegos.

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores de Westcol tras lo sucedido?

Tras lo sucedido en la última transmisión de Westcol, algunos seguidores se mostraron incrédulos, mientras que otros bromearon.

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"Qué poco de plata jajaja", " qué tristeza si lo robaron", "pagó la funa", "yo creo que es actuado", "puede tratarse de un tema de marketing", "no creo que sea verdad" y "todo me parece planeado", fueron algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.