Dimayor confirmó la programación para las semifinales de la Copa BetPlay

Ya hay horario confirmado para los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay, recordando que a partir de esta instancia vuelven las llaves de ida y vuelta, pues en fases previas los partidos se jugaron compromisos a partido único.

Además, se confirmó el estadio donde Internacional de Bogotá oficiará en condición de local, pues había dudas sobre si jugarían en Techo o en El Campín, considerando que enfrentaría a América de Cali que tiene una gran hinchada en la capital.

Finalmente, el equipo recién fundado optará por jugar en Techo, pues en redes sociales los hinchas 'escarlatas' afirmaron que no asistirían al escenario deportivo luego de que Inter decidiera demandar el partido de Liga BetPlay, llevándolo incluso ante el TAS.

Así se jugará la ida de las semifinales de la Copa BetPlay

Internacional de Bogotá vs. América de Cali.

Martes, 10 de noviembre de 2026

6:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Techo

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Martes 10 de noviembre de 2026

8:30 p.m.

Estadio Palogrande de Manizales

Se espera que en los próximos días la Dimayor informe cuándo serán los partidos de vuelta, donde quedarán definidos los finalistas de la Copa BetPlay 2026.

Así llegan los cuatro clasificados a semifinales

Internacional de Bogotá llega a las semifinales de la Copa BetPlay en su primer año de fundación. Sin embargo, en su etapa bajo el nombre de La Equidad, lograron salir campeones en el año 2008.

El equipo llegó a esta instancia eliminando a Internacional de Palmira, Real Cundinamarca y Llaneros FC.

América de Cali pasó de nunca clasificar a semifinales de esta competencia a hacerlo por tres años consecutivos. En 2024 cayeron en la final ante Atlético Nacional y en 2025 fue en semifinales ante el mismo rival.

Los 'escarlatas' vencieron a Real Cartagena, Deportivo Pereira y Barranquilla FC en el camino.

Atlético Nacional va por su cuarta Copa BetPlay consecutiva. Viene de salir campeones en hilo frente a sus más grandes rivales, Millonarios en 2023, América de Cali en 2024 e Independiente Medellín en 2025.

Los dirigidos por Lucas Gonzáles dejaron en el camino a Tigres, Deportivo Cali y el DIM.

Once Caldas regresa a una semifinal de Copa después de 8 años, luego de llegar a la final en 2018, donde terminarían cayendo frente a Atlético Nacional. Buscarán la revancha también de la edición anterior, cuando cayeron en cuartos frente a los 'verdolagas'.

El 'Blanco-Blanco' viene de eliminar a Envigado, Alianza FC y Santa Fe.