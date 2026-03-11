VIDEO | Así quedó el hospital de Planadas tras el ataque terrorista que dejó 4 víctimas mortales

Este martes 3 de noviembre se conoció un video que mostró cómo quedó el hospital de Planadas en Tolima tras el ataque terrorista del que fue víctima el municipio en el último fin de semana.

Este hecho se registró en la noche del domingo 1 de noviembre y acabó con la vida de cuatro personas, incluyendo una bebé de dos meses; así como más de 10 heridos. El ataque se perpetró cerca de la base militar con el uso de drones y una volqueta cargada con explosivos.

Una bebé entre los fallecidos

La Quinta División del Ejército rechazó lo ocurrido: “Constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos, al atentar contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil”.

Acto seguido, las tropas de la Sexta Brigada se desplegaron en el territorio junto con el refuerzo del Batallón de Fuerzas Especiales 9 y de la Novena Brigada. Las autoridades, además, llevaron a cabo un consejo de seguridad.

Otra entidad que se pronunció fue la Defensoría del Pueblo, precisando que las afectaciones se dieron mayormente en los barrios de Simón Bolívar y Aeropuerto. De igual forma, el hospital municipal se vio comprometido.

Despliegue de tropas

Sobre esto, la Defensoría recalcó que se debe recuperar la unidad de urgencias, dado que no hay condiciones suficientes para responder ante las necesidades. Muestra de ello, por ejemplo, es la falta de medicamentos y la atención a los heridos.

“Estos hechos constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario. Recordamos que la población civil, los bienes civiles, las instalaciones sanitarias y el personal de salud deben ser protegidos en todo momento”, expuso.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dio a conocer las primeras medidas contra los responsables: la estructura Gerónimo Galeado de las disidencias de las Farc bajo las órdenes de alias Yamaha y Amazonas.