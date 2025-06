¿Se lució Altafulla? Este fue el regalo que le dio el cantante a la hija de Karina de cumpleaños

El reciente cumpleaños número 18 de Isabella, la hija mayor de la reconocida modelo paisa Karina García, se ha convertido en el centro de atención en redes sociales.

La celebración de su mayoría de edad ha estado llena de detalles compartidos por la familia, pero fue un regalo específico, entregado por Altafulla, el que generó una ola de reacciones y un divertido giro inesperado que rápidamente se hizo viral entre sus seguidores.

La joven Isabella les había adelantado a sus seguidores que Altafulla le tenía preparada una sorpresa especial por su cumpleaños.

La expectativa creció cuando, en una transmisión en vivo, la artista mostró el obsequio: unos atractivos tenis blancos con un diseño de flores, descritos por Altafulla como una "edición especial".

La emoción de Isabella fue palpable. Sin embargo, el ambiente festivo dio un vuelco hilarante cuando el cantante, con una franqueza que dejó a todos perplejos, confesó que los exclusivos zapatos eran, en realidad, una réplica.

Los verdaderos, estos los compramos en el hueco, la réplica divina, soltó Altafulla, desatando el asombro.

La reacción de Isabella y Karina ante el inesperado regalo de Altafulla

La reacción de Isabella, y de la propia Karina García, fue inmediata y de absoluto 'shock'.

RELACIONADO Altafulla reveló la cantidad de millones que gastó Karina García para un mercado de una semana

La incredulidad se apoderó de ellas, especialmente de la modelo paisa, quien, con tono de asombro y reclamo, cuestionó la veracidad de la afirmación de Altafulla.

"A ella no le gustan las réplicas, dime la verdad", le increpó Karina, consciente de la preferencia de su hija por los productos originales.

Ante la insistencia, Altafulla mantuvo su postura, incluso bromeando con que esa era la razón por la que no le había comprado un par a Karina, quien, supuestamente, también "le mete duro a la réplica".

La situación se tornó aún más cómica cuando Isabella, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, decidió tomar el asunto en sus propias manos.

RELACIONADO Altafulla y Karina García celebran el cumpleaños de Isabella con lujosa cena en Medellín

La joven manifestó que la única forma de verificar la autenticidad de los tenis sería probándoselos. El resultado de su prueba disipó todas las dudas:

"Si no me sirven es porque son réplicas. Efectivamente me sirvieron los tenis, lo que quiere decir que no son chiviados", sentenció Isabella, poniendo fin al enredo con una sonrisa.

¿Qué sigue para Isabella tras el divertido episodio del regalo de Altafulla

A pesar de la peculiar entrega del regalo de Altafulla, Karina García expresó su agradecimiento por el detalle con su hija, incluso pidiendo un aplauso para el cantante por el buen gesto.

Sin embargo, Isabella, con una chispa de humor y una exigencia juguetona, dejó claro que Altafulla aún tiene terreno por ganar para conquistar su cariño por completo.

Hasta ahora vamos bien, pero necesito que se esfuerce un poquito más, comentó la cumpleañera.

La celebración de Isabella, por cierto, aún no llega a su fin. La joven reveló que Karina García, como parte de los festejos de sus 18 años, le tiene organizada una fiesta en piscina.