Ana de Nadie: Joaquín está tras las pistas de quien lo suplantó e intentó cobrar el cheque en blanco

En el capítulo de este 9 de junio en Ana de Nadie, Violeta y Joaquín hablan acerca de lo ocurrido con Ana, el cheque en blanco y la practicante del periodista, Mona, que, aunque intenta mostrarse amable, no le es suficiente para engañar a la mejor amiga de la protagonista.

Violeta le advierte a Joaquín sobre mona

Violeta le advierte al periodista sobre Mona, diciéndole que ella no es quien en realidad se muestra. Y por eso Joaquín toma la decisión de ponerle un freno a esa situación pidiéndole que se vaya de su casa y pase tiempo con amigos y familia. También le exige que separe lo personal de lo profesional.

Sin embargo, esta joven es mucho más inteligente y una de sus artimañas decide llamar a Ana para pedirle que hablaran, y en esa conversación le insinúa que entre ella y Joaquín había pasado algo, pero que no iba a volver a ocurrir. Ana, empoderada, le expresa que ella no había sido el motivo de la ruptura.

Luego de la visita de Joaquín y Adelaida al club, a Genoveva le quedó muy claro que este hombre no se quería casar con la abogada, pues todo el tiempo la evadió cuando intentaba hablar del tema; sin embargo, no fue la única. Adelaida también se dio cuenta de esto y por eso tuvo una fuerte discusión con su novio. Mientras tanto, la amiga de Ana le aseguró a Benjamín que ella no asistiría a la boda, primero porque no quería, y segundo porque estaba segura de que no iba a haber matrimonio.

Por otra parte, Adelaida y Horacio organizaron una comida para contarle a los hijos del hombre que se iban a casar, pero ellos estaban considerando no ir; sin embargo, Ana les pide que lo hagan porque ahora que la pareja oficializará la relación, deberán tener un buen trato.

A Joaquín le ofrecen la dirección de la revista en la que trabajó anteriormente

Beto, el anterior jefe de Joaquín, lo contacta para ofrecerle trabajo en la revista en la que solía trabajar antes de que lo despidieran por culpa de Dolores y la investigación que hizo sobre la licitación de Horacio, el cargo es de director y por eso el periodista acepta la oferta y le cuenta a su amigo lo que ocurrió con el cheque y Ana.

En eso, Teo, el hijo del protagonista, recuerda que el cheque en blanco se perdió luego de que Florencia llegara a la casa de su padre. Decide llamar a su papá y contarle, por lo que el periodista tiene las primeras pistas de la investigación que iniciará para dar con el responsable.

El siguiente capítulo de Ana de Nadie está imperdible: a Horacio, al parecer, lo descubrirán en una bochornosa situación cuando intentó coquetear con la que ahora es novia de su hijo, mientras que Joaquín parece caer en la trampa de Mona.