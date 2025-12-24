“Esencialmente tú”: el libro que propone un liderazgo auténtico y humano

Sin embargo, esa creencia empieza a resquebrajarse con “Esencialmente tú”, el nuevo libro de Ana María Navarro que invita a repensar el liderazgo desde la autenticidad, la serenidad y el autoconocimiento. Lejos de fórmulas rígidas o estilos únicos, la obra plantea que la verdadera fortaleza de un líder está en actuar desde su esencia. Su lanzamiento coincide con Litsight, una plataforma que lleva estas reflexiones a decisiones prácticas en el ámbito organizacional.

Durante décadas, en oficinas y salas de juntas se consolidó un modelo de liderazgo basado en la dureza, la imposición y la energía dominante. Bajo esa lógica, la amabilidad parecía debilidad y la serenidad, una falla de carácter. “Esencialmente tú” surge precisamente para desmontar ese mito y abrir una conversación necesaria sobre lo que realmente significa liderar en el mundo actual.

Un libro que cuestiona los modelos tradicionales de liderazgo

La autora, Ana María Navarro, parte de una experiencia personal profunda: años intentando encajar en moldes ajenos hasta comprender que la introversión no es timidez, que la calma no es falta de autoridad y que la energía alta no debe confundirse con agresividad. En el libro, Navarro plantea que el problema no está en el estilo personal, sino en liderar desde el miedo, la expectativa externa o la necesidad constante de validación.

“Tu esencia es tu mayor fuente de valor”, sostiene la autora, quien defiende que el liderazgo más sólido nace cuando una persona actúa desde la coherencia interna y no desde la actuación.

Cortesía foto: Ana María Navarro

Qué hace diferente a “Esencialmente tú” frente a otros libros de autoconocimiento

A diferencia de muchos textos sobre liderazgo, esta obra no busca corregir la personalidad ni imponer fórmulas universales. Su enfoque se basa en comprender el comportamiento humano desde la raíz, integrando motivaciones, valores y propósito a través del modelo DISC-LCC, una metodología que evita encasillar y apuesta por la transformación consciente.

El libro se atreve, además, a derribar creencias ampliamente aceptadas: que solo ciertos estilos sirven para liderar, que la contundencia equivale a autoritarismo o que la serenidad es sinónimo de fragilidad. Aquí, liderar implica poner límites con conciencia, colaborar desde los valores y conectar con la propia esencia.

Un mensaje pensado para líderes, equipos y personas en búsqueda de sentido

“Esencialmente tú” está dirigido a profesionales en crecimiento, líderes de equipos, padres, parejas y a cualquier persona que sienta que vive desalineada consigo misma. Más que un manual, funciona como un acompañamiento para cuestionar creencias, comprender patrones de comportamiento y tomar decisiones más auténticas.

“Entenderte no es para cambiarte, sino para liberarte”, afirma Navarro, subrayando que el autoconocimiento permite soltar el miedo al juicio y a las expectativas ajenas.

Litsight: llevar el autoconocimiento a la toma de decisiones reales

El lanzamiento del libro llega acompañado de Litsight, una plataforma en la nube diseñada para apoyar a organizaciones y líderes en la gestión del talento humano basada en datos. Esta herramienta integra evaluaciones de comportamiento, razonamiento, inteligencia emocional y competencias laborales, acompañando todo el ciclo de vida del talento: desde la selección hasta la sucesión.

Según la autora, mientras el libro abre la conversación sobre quiénes somos y cómo actuamos, Litsight convierte esa conciencia en decisiones prácticas: cómo comunicarnos mejor, qué competencias fortalecer y qué roles potencian a cada persona.

Un puente entre la reflexión y la acción

La apuesta conjunta de “Esencialmente tú” y Litsight busca algo más profundo: transformar la manera en que nos relacionamos en lo personal y lo profesional. La obra propone pasar del juicio a la comprensión y de la apariencia a la esencia, resaltando que la diversidad de estilos y energías, cuando se vive con conciencia, es la base de culturas más humanas, éticas y efectivas.