Ana de Nadie: la muerte tocó la puerta en la vida de Horacio y Ana

El idilio de Genoveva y Benjamín se encuentra en su punto más alto, la reconciliación es inminente e, incluso, él se pierde la reunión que tenían programada en la constructora para hablar sobre la investigación que tiene a Horacio contra las cuerdas.

Mientras tanto, Joaquín habla con Luciano sobre la denuncia que puso por el cheque que intentaron cobrar, y le dice que no quiere involucrarse más con la familia Valenzuela. Además, le cuenta que Violeta ya no es su amiga y que en la última conversación las cosas no terminaron bien.

Florencia empieza a sospechar que Kathy tiene algo con Quique, pero su amiga se lo niega. Kathy descubre que el particular joven tiene negocios sucios con los videos sexuales que le ha hecho a ella y a Florencia a escondidas.

La discusión en la constructora se torna tensa, y todos empiezan sospechar de la culpabilidad de Horacio en el lío de la licitación. Además, se descubre que Lorenzo servirá de testigo a Adelaida, noticia que no le cae nada bien a su nuevo esposo.

Benjamín sufre un infarto en la ducha y muere. Genoveva está devastada y la noticia le derrumba el mundo a Horacio.

Camila va al médico y le dicen que tiene el tímpano roto, lo que pudo pasar por un sonido fuerte o por un golpe seco como una bofetada. Su esposo la llama y le reprocha por no viajar pronto a Estados Unidos, sin embargo, le dice que es mejor que no vuele porque eso le puede afectar más.

La noticia de la muerte de Benjamín se esparce y a todos les cae como un baldado de agua fría.

Ana y Horacio llegan al hospital a visitar a Genoveva y a despedirse de su gran amigo. Horacio se quiebra, mientras Ana y Violeta intentan consolar a su mejor amiga por la pérdida de su esposo. El dolor de Genoveva es tan fuerte que no es capaz de entrar al cuarto ni al baño en el que murió Benjamín.

