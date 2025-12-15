Ibai Llanos mostró los lujos que tienen Westcol y Ovy On The Drums en sus casas

Westcol abrió las puertas de sus propiedades en Medellín durante la visita del streamer español Ibai Llanos, quien recorrió sus apartamentos, espacios de grabación y colección de vehículos.

El creador de contenido presentó su nuevo apartamento ubicado en el sector de El Poblado, una de las zonas más exclusivas de Medellín, el cual se encuentra en proceso de remodelación total.

Así es el nuevo apartamento de Westcol en El Poblado

El streamer mostró su habitación principal, un clóset con prendas de marcas internacionales y la zona que prepara para futuros streams. También presentó un estudio de grabación dedicado a su proyecto musical 'W Sound', así como los espacios que está adecuando para grabar música, pódcast y fortalecer su trabajo como DJ.

Entre los vehículos ubicados en el estacionamiento del inmueble, Westcol resaltó su primera motocicleta, una trimoto la cual nombra como la “moto de Batman” y un automóvil que considera especialmente significativo al ser el primero que tuvo: un Mustang 2013 personalizado como el 'Rayo McQueen' de la película Cars.

La primera casa de Westcol

Posteriormente, Ibai Llanos acompañó a Westcol a su primera casa, reconocida como el escenario de la mayoría de sus transmisiones y como punto de encuentro de figuras del entretenimiento.

El streamer explicó que este espacio suele ser más desordenado debido a la cantidad de personas y equipos que participan en las grabaciones de los proyectos musicales, así como algunos de sus amigos que también necesitan espacios para realizar trasmisiones en vivo.

Ovy On The Drums no quedó atrás

Al finalizar el video, visitaron la casa de Ovy On The Drums, productor musical del proyecto de Westcol, pero quien también ha trabajado de la mano de grandes artistas, comenzando por Karol G, siendo el creador de los ritmos de himnos mundiales como 'Tusa' o 'TQG' junto a Shakira.

La casa del productor fue una de "las mansiones más impresionantes" que el español ha visto en su vida, considerando la cantidad de espacios que tiene para su comodidad, sacar adelante su música y pasar el día a día con tranquilidad y también con la vista de Medellín.