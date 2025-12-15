Fuerzas militares anunciaron el despliegue de tropas en las zonas más críticas del país: ¿cuáles son?

El ELN ha intensificado su accionar en varias regiones del país, provocando que comunidades enteras se sientan atrapadas por el miedo.

Pese al despliegue militar y las recompensas anunciadas por el Ministerio de Defensa, líderes sociales alertan sobre confinamiento efectivo y zozobra que limita la vida cotidiana de los habitantes.

Fuerzas militares desplegarán tropas en las zonas más críticas del país

Las Fuerzas Militares anunciaron un refuerzo significativo de tropas en los departamentos considerados críticos, entre ellos Cauca, Catatumbo, Arauca, Antioquia, Cesar y los Santanderes.

Juan Carlos Correa, jefe de operaciones de las FFMM, afirmó que “hemos alertado a todas las unidades, tanto al personal para proteger la infraestructura crítica como a los ejes viales”, en un esfuerzo por prevenir cualquier ataque del ELN.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el 75% de las acciones recientes del grupo armado han sido de “proselitismo terrorista”, principalmente con la colocación de banderas en distintas zonas, y anunció recompensas de hasta $200 millones por información que permita neutralizar de forma anticipada estas acciones.

Sin embargo, el impacto en la vida diaria de los habitantes es profundo.

Habitantes denuncian amenazas y movilidad restringida por grupos armados

Harold Secué, líder social en Cauca, aseguró que “la gente se ha abstenido de salir, igualmente que varias empresas para el sur del departamento, pues hoy no sacaron sus vehículos”.

Por esto, la Defensoría del Pueblo desplegó equipos para acompañar a las comunidades más afectadas. Iris Marín, defensora del pueblo, indicó que se han documentado “confinamientos efectivos, intimidaciones, restricciones a la movilidad y amenazas”, dejando en evidencia la gravedad de la situación.