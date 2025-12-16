CANAL RCN
Internacional

La fuerte advertencia de Maduro al nuevo presidente de Chile si llega a meterse con un venezolano

Maduro encendió la tensión con el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, tras mensaje directo sobre los migrantes venezolanos.

Nicolás Maduro y José Manuel Kast
Fotos: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
06:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Chile volvieron a escalar tras una declaración pública de Nicolás Maduro dirigida al nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

En una intervención televisada, el venezolano lanzó una advertencia directa sobre el trato que deberán recibir los migrantes venezolanos en territorio chileno, en medio del debate político que se ha generado en ese país sobre migración y seguridad.

Video| Nicolás Maduro adelantó el 2026 en Venezuela: "empezó tempranero"
RELACIONADO

Video| Nicolás Maduro adelantó el 2026 en Venezuela: "empezó tempranero"

El mensaje, emitido a través del canal estatal Venezolana de Televisión, tuvo un tono contundente y estuvo cargado de señalamientos ideológicos.

Maduro cuestionó el discurso del presidente electo y aseguró que no tolerará acciones que, a su juicio, vulneren los derechos de ciudadanos venezolanos que residen en Chile.

Maduro lanzó advertencia directa al presidente electo de Chile

Durante su alocución, Nicolás Maduro exigió respeto hacia los migrantes venezolanos y advirtió a José Antonio Kast que evite cualquier medida o pronunciamiento que los estigmatice.

El líder del régimen sostuvo que sus compatriotas cuentan con derechos fundamentales que deben ser protegidos por la Constitución chilena, independientemente del contexto político.

En un tono desafiante, Maduro aseguró que cualquier agresión contra venezolanos sería interpretada como un ataque directo contra su país.

Además, reiteró que su Gobierno seguirá atento a las decisiones que adopte la nueva administración chilena en materia migratoria.

Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast.

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por EE. UU.: ya habían enfrentado prisión
RELACIONADO

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por EE. UU.: ya habían enfrentado prisión

El presidente venezolano también aprovechó el espacio para lanzar duras críticas ideológicas, acusando a sectores políticos de Chile de intentar imponer corrientes extremistas. Estas declaraciones se suman a una larga lista de enfrentamientos verbales entre Caracas y gobiernos de la región.

Deje quieto a quien quieto está

El llamado de Maduro a regresar a Venezuela

En paralelo a la advertencia, Maduro hizo un llamado a los venezolanos que viven en Chile para que consideren regresar a su país.

Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos, lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido.

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió
RELACIONADO

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió

Las declaraciones también generaron eco dentro del chavismo. Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del oficialismo, afirmó que la victoria de Kast se dio como consecuencia de la debilidad del actual Gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

FBI habría impedido atentados bomba programados para la víspera de Año Nuevo en Estados Unidos

Venezuela

Líder político cercano a María Corina Machado fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Australia

Habló la familia del hombre que forcejeó con uno de los asesinos durante tiroteo en Sídney

Otras Noticias

Resultados lotería

MiLoto volvió a caer en Colombia: estos fueron los números ganadores del sorteo 0450

MiLoto volvió a caer en Colombia: un apostador acertó los cinco números y ganó $550 millones en el sorteo 0450. Conozca los números ganadores y el nuevo acumulado.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 16 de diciembre de 2025

Este martes 16 de diciembre, es un día marcado por la reflexión y la comunicación consciente.

ELN

Fuerzas militares anunciaron el despliegue de tropas en las zonas más críticas del país: ¿cuáles son?

Deportes Tolima

Este será el árbitro encargado de la gran final entre Tolima y Junior este martes

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?