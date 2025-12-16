La fuerte advertencia de Maduro al nuevo presidente de Chile si llega a meterse con un venezolano

Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Chile volvieron a escalar tras una declaración pública de Nicolás Maduro dirigida al nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

En una intervención televisada, el venezolano lanzó una advertencia directa sobre el trato que deberán recibir los migrantes venezolanos en territorio chileno, en medio del debate político que se ha generado en ese país sobre migración y seguridad.

El mensaje, emitido a través del canal estatal Venezolana de Televisión, tuvo un tono contundente y estuvo cargado de señalamientos ideológicos.

Maduro cuestionó el discurso del presidente electo y aseguró que no tolerará acciones que, a su juicio, vulneren los derechos de ciudadanos venezolanos que residen en Chile.

Maduro lanzó advertencia directa al presidente electo de Chile

Durante su alocución, Nicolás Maduro exigió respeto hacia los migrantes venezolanos y advirtió a José Antonio Kast que evite cualquier medida o pronunciamiento que los estigmatice.

El líder del régimen sostuvo que sus compatriotas cuentan con derechos fundamentales que deben ser protegidos por la Constitución chilena, independientemente del contexto político.

En un tono desafiante, Maduro aseguró que cualquier agresión contra venezolanos sería interpretada como un ataque directo contra su país.

Además, reiteró que su Gobierno seguirá atento a las decisiones que adopte la nueva administración chilena en materia migratoria.

Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast.

El presidente venezolano también aprovechó el espacio para lanzar duras críticas ideológicas, acusando a sectores políticos de Chile de intentar imponer corrientes extremistas. Estas declaraciones se suman a una larga lista de enfrentamientos verbales entre Caracas y gobiernos de la región.

Deje quieto a quien quieto está

El llamado de Maduro a regresar a Venezuela

En paralelo a la advertencia, Maduro hizo un llamado a los venezolanos que viven en Chile para que consideren regresar a su país.

Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos, lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido.

RELACIONADO Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió

Las declaraciones también generaron eco dentro del chavismo. Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del oficialismo, afirmó que la victoria de Kast se dio como consecuencia de la debilidad del actual Gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric.