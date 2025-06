“No me estoy rebajando”: Andrea Valdiri sobre su participación en ‘Stream Fighters’

Las redes sociales han viralizado al nuevo grupo de creadores de contenido que se enfrentarán próximamente en el popular evento de boxeo que suele realizar el empresario Westcol. Sin embargo, se han desatado algunas polémicas, entre varios famosos, quienes ya tenían peleas desarrolladas con anterioridad.

Este es el caso de Andrea Valdiri y Yina Calderón, quienes manifestaron tener bastantes diferencias que se han ido intensificando con el paso de los años.

La bailarina decidió hablar, después de la más reciente presentación que tuvo junto a Westcol para su evento. Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la mujer decidió responder a varios comentarios, por parte de internautas, quienes la han señalado por participar en el famoso directo.

De esta manera, Valdiri exaltó la importancia que el espectáculo posee para su carrera ya que su participación hace referencia al cumplimiento de obligaciones laborales que posee. Así mismo, comentó que su presencia en el show apela al mundo del entretenimiento al que hace parte por lo que la pelea hace parte de uno de los tantos negocios que posee.

Hay gente que me dice que no me rebaje… y no es así. Ustedes tienen que entender que esto hace parte de nuestro espectáculo, es el mundo de nosotros y son negocios también. Bueno, nosotras tenemos una riña de hace años, pero hace parte de nuestro mundo, añadió.