Andrea Valdiri se tatuó el nombre de su novio y rompió el silencio para responderles a los que la crítican

Andrea Valdiri, la reconocida influencer, bailarina, empresaria y modelo barranquillera, viajó en los últimos días a Bogotá junto a su novio y terminó tatuándose las iniciales de su nombre y su apellido.

La misma figura pública fue la que compartió el resultado en su cuenta de Instagram y, por lo tanto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Algunos elogiaron el tatuaje, mientras que otros escribieron una gran cantidad de críticas.

Por lo tanto, debido a las múltiples opiniones que se generaron, Andrea Valdiri aclaró por qué se hizo un tatuaje referente a su actual pareja. Además, les envió un mensaje a todas las personas que la han criticado.

Esta fue la historia del tatuaje que Andrea Valdiri se hizo de su novio

La influencer barranquillera manifestó en un video que acompañó a su novio a tatuarse y que él fue el que primero la sorprendió debido a que se tatuó su rostro en una de sus piernas.

A raíz de que el tatuaje se demoraba varias horas, Andrea Valdiri decidió salir a la ciudad a comprarle unas flores y unas frutas a su pareja para cuando le terminaran el diseño. En consecuencia, cuando retornó al lugar, fue que se dio cuenta de la sorpresa.

Por ende, también tomó la decisión de tatuarse un ternero y un 'J.D. Sepúlveda' en honor a su novio.

"Como estoy viviendo este amor como 'Alicia en el país de la maravilla', yo también me puse a mi ternerito", enfatizó Andrea Valdiri en el video.

Andrea Valdiri no se quedó callada y les respondió a los que la critican por hacerse un tatuaje de su novio

"La gente de entrada ya me estaba echando la sal diciendo que cuánto íbamos a durar y que me lo iba a tener que borrar. Yo no sé por qué la gente tiene la manía de que cuando uno se hace algo por un novio, un marido o lo que sea, enseguida 'vamos a ver cuánto le dura'. Loco, ¿tú no eres feliz, oye? ¿Tú no fuiste joven y bello?", afirmó Andrea Valdiri.

"Él también se quiso tatuar mi rostro porque le gusta y me puso como una india que le flechó el corazón, bueno, algo así. Entonces yo digo que por qué la gente se mortifica tanto. Hermana, de verdad, no sufran tanto, disfruten la vida al máximo y si yo me enamoro 100 mil veces, pues me enamoro 100 mil veces. Hay que dar porque tengo mi corazón tan grande", añadió Andrea Valdiri.