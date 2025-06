¿Aclaró la situación?: Altafulla explica su presunto acercamiento con Laura

Andrés Altafulla ha sido tendencia durante la más reciente semana al convertirse en el segundo ganador de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN. Por esto, sus más fieles fanáticos se han interesado por conocer detalles de su participación en el programa mientras que estuvo en la popular competencia.

El barranquillero decidió romper el silencio y sincerarse con respecto a algunas polémicas que protagonizó, durante los últimos días de competencia.

En una reciente entrevista radial, Altafulla decidió hablar sobre la polémica que se desató a raíz de los comentarios que hizo Melissa Gate ante la presunta cercanía del cantante con Laura en La Casa de los Famosos. Según la Antioqueña, el hombre le habría “tocado la nalga” a la mujer, mientras se encontraban en el confesionario del lugar.

Por esto, el ganador del reality refutó las declaraciones de su excompañera al narrar la situación desde su punto de vista mientras que dejó en claro la manera en la que se desarrollaron los hechos.

Yo iba al confesionario, a mí me llamaron o sino yo nunca hubiera ido. Me estaban hablando de Rochy y Karina. En esas llegó Melissa dijo que no esa situación no le iba a gustar a mi novia porque estaba encerrado con Laura… se va ella y yo sigo en el confesionario tranquilo, recalcó.