"Eso es lo que tienen en su corazón": Andrés Altafulla arremetió contra Melissa Gate y 'La Toxi Costeña'

El pasado lunes 9 de junio, fue el final de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y Andrés Altafulla, con un 51,84% de los votos, se convirtió en el ganador.

Durante la última parte de la competencia, el cantante barranquillero no tuvo afinidad con ninguno de los otros tres finalistas y, por lo tanto, no recibió la felicitación de ellos cuando Carla Girlado y Marcelo Cezán revelaron el veredicto de Colombia.

Tras esa situación, en Buen Día Colombia le preguntaron a Andrés Altafulla acerca de lo que pensaba de ese hecho y él respondió con contundencia. ¿Qué dijo exactamente? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Andrés Altafulla luego de que Melissa Gate y 'La Toxi Costeña' no lo felicitaron en la final de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Triste, triste, de verdad que triste. Eso deja más claro aún lo que tienen en sus corazones. Pero, yo no me quedo con eso, sino que con lo bacano de cada uno", afirmó Andrés Altafulla.

"Me dolió mucho que ninguna se acerca y ni se despidiera. Creo que Emiro me dijo felicitaciones, pero de resto ni 'La Toxi' ni Melissa dijeron un hola o un chao", agregó.

Además, en medio de sus declaraciones, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025 aseguró que todavía no había entendido por qué se había fragmentado su amistad con 'La Toxi Costeña' y que, incluso, la creadora de contenido también había resultado descontento con Cristian Pasquel en la recta final.

¿Qué pasó con 'La Toxi Costeña' en La Casa de los Famosos Colombia 2025? Esto dijo Andrés Altafulla

Andrés Altafulla fue muy unido a 'La Toxi Costeña' cuando llegó a La Casa de los Famosos Colombia 2025, pero su relación se fue desgastando con el paso de los días y al final ni siquiera se hablaron.

Sin embargo, según el cantante barranquillero, él no tiene claro cuál fue el desencadenante de esa situación y considera que nunca pudo descifrar la actitud de la creadora de contenido.

"Cristian Pasquel, que era tan amigo de 'La Toxi', fue a la casa y también le pasó lo mismo. Un día amanecía, te tiraba tu poco de cosas y era algo muy extraño que nunca entendí", puntualizó Andrés Altafulla.

"No entendí por qué peleó con Karina, conmigo y por qué se alejaba, me trataba mal y me tiraba sátiras", concluyó.