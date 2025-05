Altafulla comparó a Karina con Melissa Gate y desató una pelea: ¿terminará la relación en La Casa de los Famosos?

Andrés Altafulla y Karina García continúan viviendo su romance, pero han tenido múltiples desacuerdos en los últimos días. De hecho, el pasado miércoles 30 de abril, la modelo le preguntó al cantante si se sentía inconforme con ella y si quería que finalizaran su vínculo amoroso.

Ante esa pregunta, Andrés Altafulla le manifestó que ella le interesaba, pero que se estaba dando cuenta de que en múltiples ocasiones buscaba una gran cantidad de motivos para pelear. Sin embargo, a pesar de que juntos reconocieron que son diferentes, no han tomado la decisión de alejarse.

No obstante, el 1 de mayo se llevó a cabo la prueba de salvación en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, luego de que la pareja quedó eliminada, Karina García le reclamó a Andrés Altafulla y el cantante la comparó con Melissa Gate y Norma Nivia.

Por ende, la modelo paisa no dudó en reclamarle e, incluso, Emiro Navarro tuvo que intervenir. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?

La prueba de salvación consistió en que los integrantes tenían que conformar parejas para que una persona alzara a la otra. De esa manera, los ganadores fueron los que más resistieron (Camilo Trujillo y Melissa Gate).

Andrés Altafulla y Karina García fueron la segunda pareja en quedar eliminada y, mientras que el cantante acusó a la modelo de moverse mucho, la antioqueña le respondió que él no quiso acatar sus indicaciones.

En medio de esa situación, el artista le dijo que mirara el comportamiento que estaban teniendo Melissa Gate y Norma Nivia en la prueba de salvación y Karina García se molestó de inmediato y le repitió en reiteradas ocasiones que no la comparara con nadie.

"Bebé, es una cosa tan tuya, que mira cómo están ellos (Camilo y Melissa y Norma y Mateo). No te estoy comparando con nadie, pero mira el ejemplo ahí mismo. Mira a Melissa", le dijo Andrés Altafulla a Karina García.

Esas palabras desataron la furia de la modelo paisa, que de inmediato le pidió que no la comparara con Melissa ni con nadie. El reclamo fue el siguiente:

Bebé, a mí no me compares con ella. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás echando la culpa? Estoy cansada de que me ignores y ha pasado varias veces.

¿Tú por qué me comparas? ¿A ti qué te pasa? Yo estaba haciendo todo lo que tú me decías y entonces por qué me comparas diciendo que yo no fui comprensiva. No me compares con ninguna mujer, respeta, bebé.