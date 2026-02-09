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Altafulla preocupó a sus seguidores tras someterse a compleja cirugía: ¿qué le pasó?

Altafulla preocupó a sus seguidores tras aparecer con caminador. El ganador de La casa de los famosos reveló la cirugía de rodilla a la que se sometió.

Altafulla preocupó a sus seguidores tras someterse a compleja cirugía: ¿qué le pasó?
Foto: RCN y captura de pantalla

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
08:12 a. m.
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El cantante barranquillero Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer en redes sociales apoyado en un caminador y con su pierna izquierda vendada.

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Aunque inicialmente algunos pensaron que se trataba de una lesión reciente, el artista explicó que las imágenes corresponden a la recuperación de una cirugía que necesitaba desde hace varios años.

El procedimiento se realizó a comienzos de agosto de 2026, después de aproximadamente tres meses de espera para encontrar el tejido compatible que necesitaba para la intervención.

¿Qué cirugía le realizaron a Andrés Altafulla?

Altafulla fue sometido a una osteotomía de rodilla, una intervención que busca corregir la alineación de la articulación para distribuir de una mejor manera la carga sobre la zona afectada.

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En su caso y según diálogo con otro medio, el procedimiento fue más complejo, pues también incluyó la reparación de ligamentos. Precisamente, conseguir el tejido adecuado fue una de las razones por las que tuvo que esperar varios meses antes de ingresar al quirófano.

El problema comenzó años atrás, luego de una lesión que sufrió jugando fútbol y que no trató adecuadamente. Con el paso del tiempo, la situación empeoró y su rodilla presentaba episodios de inestabilidad e inflamación.

Altafulla continúa recuperándose de su cirugía

Las molestias terminaron afectando incluso sus presentaciones. Saltar, subir escaleras o bajar de una tarima se convirtieron en movimientos cada vez más difíciles, por lo que finalmente decidió atender el problema.

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Después de recibir el alta médica, Altafulla regresó a casa utilizando un caminador y comenzó su rehabilitación.

El artista compartío parte de este proceso en redes sociales y mostró las dificultades que ha enfrentado para recuperar progresivamente su movilidad.

La recuperación de una osteotomía de rodilla puede tomar varios meses y requiere seguimiento médico y rehabilitación antes de retomar completamente las actividades habituales.

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