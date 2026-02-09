Luto profundo: murió importante estrella de la música

Los fanáticos del rock argentino se encuentran de luto debido a que uno de sus mayores exponentes murió el lunes 31 de agosto de 2026.

Miguel Zavaleta, que nació el 16 de febrero de 1955 en Buenos Aires y fue el fundador de la banda Suéter, que se conformó en agosto de 1981, falleció a sus 71 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del mismo artista mediante un sentido comunicado de sus familiares.

Este fue el mensaje de luto tras la muerte de Miguel Zavaleta, la estrella del rock de Argentina

En el comunicado familiar se precisó que Miguel Zavaleta batalló hasta el final, pero partió de este plano terrenal a causa de un cáncer que le habían diagnosticado.

"Con mucha tristeza les comunicamos que el lunes 31 de agosto, a las 12:30 horas, partió y descansa en paz mi padre Miguel, después de luchar contra un cáncer agresivo desde hace varios meses", se comenzó escribiendo.

"Gracias infinitas al equipo médico y a todos por el amor y la contención en el último tiempo. El 1 de septiembre despedimos a Miguel en el Cementerio de la Chacarita, en CABA, a las 11:30 de la mañana. Primero habrá un responso en la capilla ardiente y, después, será trasladado al panteón de músicos", se agregó.

Acerca de la trayectoria de Miguel Zavaleta, el importante cantante de Argentina

Miguel Zavaleta inició a estudiar Derecho en su juventud, pero abandonó la carrera para dedicarse completamente a la música y perseguir su sueño.

Este artista argentino debutó en 1970 y, en un principio, fue el vocalista de la agrupación Bubu.

Posteriormente, fundó la banda Suéter en 1981 y no solo se destacó como cantante, sino también como tecladista y compositor.

Este grupo musical se interesó en que el rock fuera percibido como un género "enérgico" en Latinoamérica y, en consecuencia, mezcló ritmos del jazz, el funk, el pop rock, el wave e, incluso, el reggae.

Algunos de los éxitos más reconocidos de Suéter son "Amanece en la ruta", "Vía México", "Elefantes en el techo", "Extraño ser" y "Él anda diciendo".

Sin embargo, Miguel Zavaleta también inició su camino como solista en 2011 y, a lo largo del camino, colaboró con cantantes y agrupaciones de primer nivel como Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Palo Pandolfo, Nito Mestre y Mariano Mores.