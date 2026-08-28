Altafulla se suma a campaña para reconstruir hogares en el Chocó

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto en San José del Palmar, que afectó a 47 ciudades y poblaciones, el cantante Altafulla se sumó a “Marea Viva, por el Chocó de mañana”, una campaña que busca recaudar recursos para atender la emergencia y acompañar la reconstrucción del departamento.

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El artista participa a través de “Adopta un Hogar”, iniciativa de Grupo Argos, Fundación Grupo Argos, Nicky Jam y Altafulla, que busca apoyar la rehabilitación y reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo.

¿Qué busca la campaña Marea Viva en el Chocó?

“Marea Viva” plantea una respuesta que va más allá de la atención inmediata a las familias damnificadas. La iniciativa busca acompañar a las comunidades durante un proceso de recuperación de mediano y largo plazo, con la reconstrucción de viviendas seguras y adaptadas a las condiciones del territorio.

El proyecto contempla el uso de materiales adecuados, asistencia técnica y formación para maestros de obra locales. Además, las viviendas serán reconstruidas bajo criterios de seguridad y resistencia sísmica, teniendo en cuenta las características culturales y ambientales del Chocó.

La campaña utiliza la relación del departamento con el agua como símbolo de su propósito. La “marea alta” representa la respuesta frente a la emergencia, mientras que la “marea baja” hace referencia a la permanencia y al trabajo que deberá continuar después de que pase la atención inicial.

De esta manera, la iniciativa busca que la solidaridad se mantenga durante la etapa de reconstrucción y no se limite a los primeros días posteriores al terremoto.

¿Cuánto dinero busca recaudar Marea Viva?

De acuerdo con la información de la campaña, ya existen $10.000 millones comprometidos entre organizaciones y figuras públicas. La meta es conseguir otros $15.000 millones para respaldar las labores de reconstrucción en el departamento.

Los recursos tendrán una destinación específica y estarán sujetos a criterios de priorización, seguimiento y auditoría independiente. Las familias beneficiarias no recibirán directamente el dinero; la ayuda se entregará mediante los materiales necesarios para las soluciones de vivienda previamente evaluadas, mientras los pagos se realizarán directamente a los proveedores.

La ejecución en territorio estará a cargo de Progresa Chocó, Fundación Bancolombia y Fundación Mi Sangre, con el respaldo de diferentes alianzas.

Otro de los objetivos es que la reconstrucción también genere movimiento económico en la región. Para ello, se contempla la participación de proveedores, maestros de obra y comunidades del propio Chocó.

Además de Altafulla y quienes hacen parte de “Adopta un Hogar”, “Marea Viva” reúne a artistas, deportistas, organizaciones y empresas que buscan ampliar la respuesta frente a los efectos del terremoto.

La campaña permanece abierta a nuevas colaboraciones, mientras las iniciativas vinculadas buscan convertir los recursos recaudados en acciones concretas para las familias afectadas y en un proceso de reconstrucción que se mantenga en el tiempo.