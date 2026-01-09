Sebastián Viera habló por primera vez como DT de Junior: "Yo sé lo que hay que hacer"

Sebastián Viera inició oficialmente una nueva etapa en Junior de Barranquilla. El histórico exportero fue presentado este 1 de septiembre como nuevo entrenador del equipo, luego de permanecer durante 13 años como jugador y convertirse en uno de los máximos ídolos de la institución.

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En su primera rueda de prensa como director técnico, Viera aseguró sentirse feliz por regresar al club y reconoció la responsabilidad que implica asumir el cargo en un momento complicado de la temporada. De entrada, confirmó que buscará clasificar a cuadrangulares.

Detalles del contrato de Sebastián Viera con Junior

El entrenador uruguayo confirmó que su vínculo contractual con Junior está firmado inicialmente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, dejó claro que una eventual continuidad deberá ganársela con resultados, recordando que durante su etapa como futbolista también llegó inicialmente con un contrato de un año y terminó permaneciendo más de una década.

Yo vine por un año y me quedé muchísimos años acá. Esto es trabajar todos los días, demostrar todos los días, un examen en todos los partidos y en este caso va a ser una final con los partidos.

Viera también aseguró que nunca dudó en aceptar la propuesta para regresar a Junior como entrenador. Según explicó, desde su salida de la institución esperaba una oportunidad para volver. "¿Cómo le vas a decir que no a Junior?"

Viera estableció como primera meta la clasificación entre los ocho mejores de la Liga BetPlay. El técnico señaló que, dadas las circunstancias actuales del equipo, será necesario conseguir más del 65% de los puntos que quedan en disputa.

El uruguayo, además, elevó la exigencia al recordar cuál es el propósito histórico del club. “El listón siempre en este club es salir campeón”, afirmó, aunque insistió en que primero deberá concentrarse en mejorar la posición de Junior y asegurar su presencia en la siguiente fase del campeonato.

¿Cómo quiere jugar el Junior de Sebastián Viera?

“Yo soy de un estilo de juego muy dinámico. Me gusta mucho la presión y el bloque corto”, explicó Viera, quien también señaló que una de sus principales tareas será sacar el máximo potencial de cada integrante de la plantilla.

La primera prueba de esta nueva etapa llegará este sábado frente a Jaguares. Viera espera conseguir una victoria en su debut y darle una primera alegría a la afición, aunque advirtió que, desde ahora, cada encuentro tendrá la importancia de una final.

“Hay que ganar el sábado y jugar bien. Yo sé cómo le gusta a la gente que juegue Junior”, manifestó el entrenador.

Yo sé cómo es Junior. Y sé lo que requiere y sé lo que hay que hacer.

El cuerpo técnico que acompañará al uruguayo estará integrado por Mario Roberto Viera, su padre, quien ejercerá como asistente técnico, y Ramón Vásquez, preparador físico que ya tuvo un paso por Junior en 2010.